Трамп попросил Путина пощадить ВСУ в Курской области

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Трамп снова переговорил с Путиным по телефону
Трамп снова переговорил с Путиным по телефону Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе обсуждения Трамп призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курскую область. 

«В этот момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина сохранить им жизнь», — заявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что иначе в регионе будет ужасная бойня. «Невиданная со времен Второй мировой войны», — добавил он. 

Ранее ВС РФ полностью окружили остатки ВСУ в Курской области. У противника не осталось вариантов для отступления

В Курской области солдаты ВСУ издевались над мирными жителями, совершали акты вандализма. Почти каждый день всплывали новые подробности. 

Ранее, 13 марта, Путин приехал в Курскую область в военной форме. Он призвал полностью уничтожить остатки украинских военных и освободить российский регион, пишет «Царьград». 

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Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе обсуждения Трамп призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курскую область.  «В этот момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина сохранить им жизнь», — заявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что иначе в регионе будет ужасная бойня. «Невиданная со времен Второй мировой войны», — добавил он.  Ранее ВС РФ полностью окружили остатки ВСУ в Курской области. У противника не осталось вариантов для отступления.  В Курской области солдаты ВСУ издевались над мирными жителями, совершали акты вандализма. Почти каждый день всплывали новые подробности.  Ранее, 13 марта, Путин приехал в Курскую область в военной форме. Он призвал полностью уничтожить остатки украинских военных и освободить российский регион, пишет «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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