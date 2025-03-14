Трамп попросил Путина пощадить ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе обсуждения Трамп призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курскую область.
«В этот момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина сохранить им жизнь», — заявил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что иначе в регионе будет ужасная бойня. «Невиданная со времен Второй мировой войны», — добавил он.
Ранее ВС РФ полностью окружили остатки ВСУ в Курской области. У противника не осталось вариантов для отступления.
В Курской области солдаты ВСУ издевались над мирными жителями, совершали акты вандализма. Почти каждый день всплывали новые подробности.
Ранее, 13 марта, Путин приехал в Курскую область в военной форме. Он призвал полностью уничтожить остатки украинских военных и освободить российский регион, пишет «Царьград».
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