Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление относительно своих отношений с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что воспринимал Зеленского как сына, однако разочарован его действиями.
«Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида», — заявил президент Белоруссии. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале.
Ранее Александр Лукашенко уже выражал свое разочарование в поведении Владимира Зеленского, указывая на влияние радикальных националистических групп на украинского лидера. Он подчеркивал, что раньше их отношения были теплыми и дружественными, что подтверждалось встречами и переговорами между лидерами двух стран.
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