«Был мне как сын»: Лукашенко остро высказался о Зеленском

Лукашенко: Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида
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Лукашенко высказал свое отношение к Зеленскому
Лукашенко высказал свое отношение к Зеленскому Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление относительно своих отношений с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что воспринимал Зеленского как сына, однако разочарован его действиями.

«Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида», — заявил президент Белоруссии. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале.

Ранее Александр Лукашенко уже выражал свое разочарование в поведении Владимира Зеленского, указывая на влияние радикальных националистических групп на украинского лидера. Он подчеркивал, что раньше их отношения были теплыми и дружественными, что подтверждалось встречами и переговорами между лидерами двух стран.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление относительно своих отношений с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что воспринимал Зеленского как сына, однако разочарован его действиями. «Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида», — заявил президент Белоруссии. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Ранее Александр Лукашенко уже выражал свое разочарование в поведении Владимира Зеленского, указывая на влияние радикальных националистических групп на украинского лидера. Он подчеркивал, что раньше их отношения были теплыми и дружественными, что подтверждалось встречами и переговорами между лидерами двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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