Захарова ответила на слова Зеленского, что ВСУ выполнили свою задачу под Курском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отреагировала на слова главы Украины Владимира Зеленского, что украинские войска «выполнили свою» задачу в Курской области. Дипломат поинтересовалась, не была ли их задача — убить мирных граждан и сдаться в плен ВС РФ.
«То есть, задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — поинтересовалась Захарова. Дипломат выразила свое недоумение в telegram-канале.
Ранее Зеленский похвалил солдат, заявив, что те «выполнили задачу» в Курской области. По словам главы Украины, цель захода ВСУ в российский регион — отвлечение российских войск с других направлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.