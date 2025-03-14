Захарова ответила на слова Зеленского, что ВСУ выполнили свою задачу под Курском

Захарова: Зеленский поставил ВСУ задачу — убить гражданских и сдаться в плен
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Не была ли задача ВСУ в Курской области убить побольше мирных граждан, поинтересовалась Захарова
Не была ли задача ВСУ в Курской области убить побольше мирных граждан, поинтересовалась Захарова Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отреагировала на слова главы Украины Владимира Зеленского, что украинские войска «выполнили свою» задачу в Курской области. Дипломат поинтересовалась, не была ли их задача — убить мирных граждан и сдаться в плен ВС РФ.

«То есть, задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — поинтересовалась Захарова. Дипломат выразила свое недоумение в telegram-канале.

Ранее Зеленский похвалил солдат, заявив, что те «выполнили задачу» в Курской области. По словам главы Украины, цель захода ВСУ в российский регион — отвлечение российских войск с других направлений.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отреагировала на слова главы Украины Владимира Зеленского, что украинские войска «выполнили свою» задачу в Курской области. Дипломат поинтересовалась, не была ли их задача — убить мирных граждан и сдаться в плен ВС РФ. «То есть, задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — поинтересовалась Захарова. Дипломат выразила свое недоумение в telegram-канале. Ранее Зеленский похвалил солдат, заявив, что те «выполнили задачу» в Курской области. По словам главы Украины, цель захода ВСУ в российский регион — отвлечение российских войск с других направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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