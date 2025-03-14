Путин сделал жест доброй воли, которого от него ждали США

Президент РФ Владимир Путин сделал жест доброй воли, который от него ждали США после переговоров с украинской делегацией в саудовской Джидде. Как объяснил URA.RU военный эксперт Василий Дандыкин, на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза 14 марта российский лидер показал, что он как верховный главнокомандующий готов проявить гуманность по отношению к террористам, проникшим в Курскую область и совершавшим там преступления против мирных жителей.
«Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм», — напомнил президент.
Тем не менее, по словам Путина, российская сторона относится с пониманием к призыву Трампа «руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера».
«В случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — подчеркнул Путин.
После этих слов глава государства перешел к основной повестке заседания Совбеза — теме восстановления российско-американских отношений. «Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. В целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — заявил российский лидер.
Со стороны Путина предложение к Киеву — приказать войскам сложить оружие в Курской области и тем самым сохранить военнослужащим жизнь, ничто иное, как жест доброй воли, убежден военный эксперт Василий Дандыкин. Именно жеста доброй воли ждали от Путина в США: еще 11 марта после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии американский госсекретарь Марко Рубио в таком контексте говорил о предложении ввести 30-дневное перемирие в зоне боевых действий.
Как накануне объяснил сам Путин, чтобы пойти на прекращение огня, нужно соблюсти ряд условий. И сегодняшнее его требование — одно из них. «Мы не можем просто так остановить боевые действия. Мы научены опытом войны на Северном Кавказе: как только мы шли на перемирие, боевики отсиживались в горах, пополняли запасы, и потом снова возобновляли боевые действия. Поэтому Путин озвучил конкретные условия.
Слова президента на Совбезе – это жест доброй воли с его стороны. Он предложил сохранить жизнь террористам, которые вторглись в Курскую область и которые совершали преступления против безоружных людей — стариков, женщин, детей», — пояснил Дандыкин.
По словам эксперта, Путин дал понять, что в случае добровольной сдачи оружия, террористам будет сохранена жизнь. Но они должны получить приказ от своего руководства. Способен ли будет отдать такой приказ Владимир Зеленский или командование ВСУ — большой вопрос. «И еще один вопрос: как поведут себя боевики, если получат приказ капитулировать: сдадут оружие или будут дальше пытаться сопротивляться», — отметил эксперт.
Политолог Дмитрий Нечаев констатирует: Путин снова отправил мяч на сторону американцев — российский лидер ответил конкретным предложением на заявления, прозвучавшие с той стороны. По сути, считает эксперт, единственный, кто оказался сейчас в тупиковом положении — это Зеленский, от которого и зависит решение о том, сложат ВСУ оружие в Курске или нет. В случае отказа спасти жизни своих солдат в глазах всего мира именно он, Зеленский, будет выглядеть самым «большим злом», а не Путин, как это до сих пор пытаются представить и на Украине, и на Западе.
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