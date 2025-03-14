Трамп раскрыл, когда решится вопрос с перемирием на Украине

Трамп: новая информация о перемирии может появиться 17 марта

15 марта 2025 в 01:11 Размер текста - 17 +

Президент США заявил о прогрессе переговорного процесса Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президент США Дональд Трамп анонсировал, что информация о перспективе прекращения огня на Украине появится в понедельник, 17 марта. Об этом американский политик заявил в интервью, обсуждая дипломатическое разрешение конфликта. «Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной. Мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», — сказал Трамп в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Шэрил Эткинссон. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп объявил о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского политика, переговоры прошли «очень хорошо и продуктивно». Между тем, президент Украины Владимир Зеленский остро отреагировал на слова Владимира Путина о готовности к возможному прекращению огня в условиях, которые создают перспективы для долгосрочного мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что информация о перспективе прекращения огня на Украине появится в понедельник, 17 марта. Об этом американский политик заявил в интервью, обсуждая дипломатическое разрешение конфликта. «Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной. Мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», — сказал Трамп в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Шэрил Эткинссон. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп объявил о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского политика, переговоры прошли «очень хорошо и продуктивно». Между тем, президент Украины Владимир Зеленский остро отреагировал на слова Владимира Путина о готовности к возможному прекращению огня в условиях, которые создают перспективы для долгосрочного мира.