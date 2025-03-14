Трамп раскрыл, когда решится вопрос с перемирием на Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что информация о перспективе прекращения огня на Украине появится в понедельник, 17 марта. Об этом американский политик заявил в интервью, обсуждая дипломатическое разрешение конфликта.
«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной. Мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», — сказал Трамп в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Шэрил Эткинссон.
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп объявил о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского политика, переговоры прошли «очень хорошо и продуктивно». Между тем, президент Украины Владимир Зеленский остро отреагировал на слова Владимира Путина о готовности к возможному прекращению огня в условиях, которые создают перспективы для долгосрочного мира.
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