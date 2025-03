Зеленский дерзко отреагировал на предложение Путина о перемирии

NYT: Зеленский резко отреагировал на заявление Путина о прекращении огня

14 марта 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Путин выдвинул слишком много условий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Украинский лидер Владимир Зеленский остро отреагировал на слова президента России Владимира Путина о готовности к возможному прекращению огня в условиях, которые создают перспективы для долгосрочного мира. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По словам Зеленского, подход Путина к перемирию сопряжен с множеством условий, которые делают прекращение огня невозможным в реальности. «Позднее в тот же день лидер Украины Владимир Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что „ничего вообще не получится либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно“», — пишет New York Times. В своем материале издание также отметило, что заявление Путина о перемирии последовало на фоне продвижения российской армии в Курской области. Издание указывает, что потеря Киевом контроля над этим регионом снизит его рычаги влияния в будущих мирных переговорах. Ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин отказался от перемирия, которое ему предложили Киев и США, и поэтому союзники должны ввести санкции против РФ. Причиной реакции Киева стало последнее заявление президента России о необходимости уточнить некоторые положения в договоре о прекращении боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский остро отреагировал на слова президента России Владимира Путина о готовности к возможному прекращению огня в условиях, которые создают перспективы для долгосрочного мира. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По словам Зеленского, подход Путина к перемирию сопряжен с множеством условий, которые делают прекращение огня невозможным в реальности. «Позднее в тот же день лидер Украины Владимир Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что „ничего вообще не получится либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно“», — пишет New York Times. В своем материале издание также отметило, что заявление Путина о перемирии последовало на фоне продвижения российской армии в Курской области. Издание указывает, что потеря Киевом контроля над этим регионом снизит его рычаги влияния в будущих мирных переговорах. Ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин отказался от перемирия, которое ему предложили Киев и США, и поэтому союзники должны ввести санкции против РФ. Причиной реакции Киева стало последнее заявление президента России о необходимости уточнить некоторые положения в договоре о прекращении боевых действий.