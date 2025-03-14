14 марта 2025

Трамп: обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил о сложностях в проблеме урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил о сложностях в проблеме урегулирования конфликта на Украине Фото:

Обсуждение с РФ вопроса о временном прекращении огня в конфликте на Украине проходит хорошо, не смотря на сложности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Минюсте.

«Из России приходят довольно хорошие новости. Однако есть сложности в обсуждении режима прекращения огня. Это тяжело», — передает РИА Новости слова Трампа.

Ранее президент РФ Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Путин добавил, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, а вот Киев может воспользоваться передышкой для проведения мобилизации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обсуждение с РФ вопроса о временном прекращении огня в конфликте на Украине проходит хорошо, не смотря на сложности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Минюсте. «Из России приходят довольно хорошие новости. Однако есть сложности в обсуждении режима прекращения огня. Это тяжело», — передает РИА Новости слова Трампа. Ранее президент РФ Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Путин добавил, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, а вот Киев может воспользоваться передышкой для проведения мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...