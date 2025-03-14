Трамп: обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело

Обсуждение с РФ вопроса о временном прекращении огня в конфликте на Украине проходит хорошо, не смотря на сложности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Минюсте.
«Из России приходят довольно хорошие новости. Однако есть сложности в обсуждении режима прекращения огня. Это тяжело», — передает РИА Новости слова Трампа.
Ранее президент РФ Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Путин добавил, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, а вот Киев может воспользоваться передышкой для проведения мобилизации.
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