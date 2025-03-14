В Перми побит температурный рекорд 2001 года

В Перми 15 марта установлен суточный рекорд тепла. По данным синоптиков температура была на 0,8 градуса выше прежнего максимума 2001 года.
«В субботу, 15 марта, установлен суточный рекорд тепла. Днем на метеостанции Перми было +7,8 градусов, что на 0,8 градуса выше прежнего максимума. Высота снежного покрова всего за сутки уменьшилась на 8-12 см за счет интенсивного таяния и затоке очень влажного воздуха», — сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.
Отмечается, что существенное похолодание в Перми ожидается уже вечером 15 марта. В воскресенье, 16 марта, на всей территории Прикамья сохранится ясная погода без осадков. Утром температура составит -7…-9 градусов, а к северу от Перми до -12…-14 градусов.
Ранее сообщалось, что мощное потепление в Пермском крае связано с приходом теплой воздушной массы из Африки. Из-за сильных оттепелей в Прикамье начали закрывать ледовые переправы. Проезд транспорта уже запретили на переправах в Оханском и Кунгурском округах.
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