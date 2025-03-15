В Сербии не исключили арест Додика этой ночью военными ЕС

Заместитель главы правительства Сербии Александар Вулин предупредил о возможной попытке захвата президента Республики Сербской Милорада Додика в ночь на 16 марта. По его словам, это может быть осуществлено силами военного контингента Евросоюза (EUFOR) в Боснии и Герцеговине по плану западных спецслужб.
«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ», — передаеют «Вечерне новости» слова Вулина. Политик добавил, что операция будет проведена силами EUFOR или вооруженными подразделениями, недавно сформированными командиром боснийской войны Насером Оричем.
Суд Боснии и Герцеговины вынес решение 26 февраля, согласно которому Милорад Додик был приговорен к одному году лишения свободы и шести годам запрета на занятие политической деятельности. Приговор следовал за игнорирование указаний Кристиана Шмидта, высокого представителя международного сообщества в стране. Однако данное решение представляет собой вердикт суда первой инстанции, который подлежит апелляционному обжалованию.
Прокуратура Боснии и Герцеговины 12 марта обратилась к службам безопасности страны с просьбой оказать содействие в аресте Додика, который занимает пост премьер-министра Республики Сербской, а также Радована Вишковича и Ненада Стевандича, соответственно председатель правительства и парламента этого энтитета. В ответ министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран заявил, что арест указанных лиц не будет осуществлен. Додик, в свою очередь, подчеркнул, что не планирует покидать Республику Сербскую в связи с выданным ордером на его арест.
Ранее в ходе телефонного общения с президентом Сербии Александром Вучичем глава РФ Владимир Путин выразил поддержку законно избранному правительству Сербии. Он также осудил любые попытки внешнего вмешательства в дела страны и заявил о своей солидарности с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преследование Додика носит политический характер. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в Сараево вызывает резко негативную реакцию со стороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.