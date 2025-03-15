15 марта 2025

Трамп назначил нового спецпосланника на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп доверился Келлогу в вопросе Украины
Трамп доверился Келлогу в вопросе Украины Фото:

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине. Об этом сообщил сам американский лидер. По его словам, у него хорошие отношения с киевскими властями.

«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, у Келлога сложились доверительные отношения с руководством Украины.

Ранее участие Келлога в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не одобрялось Россией. Российские и американские чиновники указывали на его проукраинскую позицию. Примерно 40 лет своей жизни Келлог посвятил службе в армии, уйдя на пенсию в начале 2000-х годов. После завершения военной карьеры он занимался деятельностью в частном секторе до начала первого президентского срока Трампа, пишет «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине. Об этом сообщил сам американский лидер. По его словам, у него хорошие отношения с киевскими властями. «Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, у Келлога сложились доверительные отношения с руководством Украины. Ранее участие Келлога в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не одобрялось Россией. Российские и американские чиновники указывали на его проукраинскую позицию. Примерно 40 лет своей жизни Келлог посвятил службе в армии, уйдя на пенсию в начале 2000-х годов. После завершения военной карьеры он занимался деятельностью в частном секторе до начала первого президентского срока Трампа, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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