Трамп назначил нового спецпосланника на Украине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине. Об этом сообщил сам американский лидер. По его словам, у него хорошие отношения с киевскими властями.
«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, у Келлога сложились доверительные отношения с руководством Украины.
Ранее участие Келлога в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не одобрялось Россией. Российские и американские чиновники указывали на его проукраинскую позицию. Примерно 40 лет своей жизни Келлог посвятил службе в армии, уйдя на пенсию в начале 2000-х годов. После завершения военной карьеры он занимался деятельностью в частном секторе до начала первого президентского срока Трампа, пишет «Царьград».
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