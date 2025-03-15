BMW вылетело на тротуар, шесть человек пострадали: что известно о ДТП в Москве

В результате ДТП на Кожевнической улице в Москве пострадали шесть человек, двое из них — несовершеннолетние. Экстренные службы оперативно прибыли на место. Все, что известно об аварии к этому часу — в материале URA.RU.
Автомобиль въехал в остановку с людьми
В центре столицы иномарку вынесло на остановку, где в тот момент находились люди. Этому предшествовало столкновение с другим авто. Предположительно, водитель был нетрезв, рассказали очевидцы.
Уголовное дело по факту ДТП
Московские следователи возбудили уголовное дело после наезда BMW на остановку общественного транспорта. Водителя отправили на медосвидетельствование, передает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Мужчина, по предварительным данным, за год (последние 12 месяцев — прим. URA.RU) получил 25 штрафов, сообщили в городском департаменте транспорта.
В каком состоянии находятся пострадавшие
Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Двоим подросткам оказана необходимая помощь. «Проведена диагностика, за их состоянием продолжают наблюдать врачи. Угрозы жизни нет», — пояснили в столичном департаменте здравоохранения.
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