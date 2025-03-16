Путин заявил, что принимает философию Трампа

Президент России Владимир Путин поддержал философию американского лидера Дональда Трампа, главы обеих стран хотят прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
«Путин указал, что принимает философию Трампа, оба они выступают за прекращение военных действий на Украине», — заявил Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN.
Кроме того специальный представитель главы США Стив Уиткофф раскрыл, когда президент РФ Владимир Путин свяжется с лидером Штатов Дональдом Трампом. По словам Уиткоффа, телефонный разговор между президентами должен состоятся на следующей неделе.
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