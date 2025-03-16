Евгений Зайцев, участник операции «Труба» («Поток») из Челябинской области, получил тяжелое отравление и сейчас находится в госпитале. Об этом сообщила мама бойца Лариса Хаитова.
«Герой, который был в Судже в рамках операции „Труба“ („Поток“) — Зайцев Евгений из Кунашакского района. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление», — сообщила мама бойца Лариса Хаирова и Совет ветеранов Новобуринского поселения, говорится в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте».
Земляки пожелали Евгению скорейшего выздоровления. «Ты наш герой!» — написали они.
Ранее стало известно, что Денис Хусаинов, уроженец деревни Новобурино Кунашакского района также был в числе участников легендарной операции «Труба» («Поток») в Курской области. Хусаинов был в первой группе, вышедшей из трубы под Суджей. В числе тех ребят, которые взяли на себя самый большой риск. После операции Хусаинову также потребовалась госпитализация, но сейчас он уже в строю.
Армия России смогла провести одну из самых успешных операций за все время проведения СВО, которая получила название «Труба» («Поток»). Бойцы по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромили противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Анти Алаудинов.
Изменить расстановку сил под Суджей смог отряд российских бойцов из почти 800 человек. Они преодолели около 15 километров. Операция заняла неделю. Все это время бойцы находились внутри трубы.
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