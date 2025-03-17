«Дочка» Google задолжала России 91,5 квинтиллионов рублей

Российское подразделение компании Google ООО «Гугл» задолжало телеканалам страны свыше 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Задолженность компании включена в реестр требований конкурсных кредиторов в рамках дела о банкротстве Google.
«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей», — отметил Таляровский. Его слова передает РИА «Новости».
Таляровский также добавил, что в отличие от долгов американской материнской компании Google, размер долга российского подразделения был зафиксирован на дату признания его банкротом.
Согласно недавнему решению суда, компании Google назначено выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов рублей в пользу ее обанкротившегося российского подразделения. Иск к американскому технологическому гиганту был инициирован конкурсным управляющим ООО «Гугл», Валерием Таляровским. Факт банкротства российской структуры компании был официально подтвержден в октябре 2023 года.
Позже Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой. Общая сумма активов достигла 232,7 млн рублей.
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