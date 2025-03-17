«Дочка» Google задолжала России 91,5 квинтиллионов рублей

ООО «Гугл» задолжала российским телеканалам 91,5 квинтиллионов рублей
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ООО «Гугл» задолжал российским телеканалам 91,5 квинтиллионов рублей
ООО «Гугл» задолжал российским телеканалам 91,5 квинтиллионов рублей Фото:

Российское подразделение компании Google ООО «Гугл» задолжало телеканалам страны свыше 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Задолженность компании включена в реестр требований конкурсных кредиторов в рамках дела о банкротстве Google.

«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей», — отметил Таляровский. Его слова передает РИА «Новости».

Таляровский также добавил, что в отличие от долгов американской материнской компании Google, размер долга российского подразделения был зафиксирован на дату признания его банкротом.

Согласно недавнему решению суда, компании Google назначено выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов рублей в пользу ее обанкротившегося российского подразделения. Иск к американскому технологическому гиганту был инициирован конкурсным управляющим ООО «Гугл», Валерием Таляровским. Факт банкротства российской структуры компании был официально подтвержден в октябре 2023 года.

Позже Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой. Общая сумма активов достигла 232,7 млн рублей.

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Российское подразделение компании Google ООО «Гугл» задолжало телеканалам страны свыше 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Задолженность компании включена в реестр требований конкурсных кредиторов в рамках дела о банкротстве Google. «Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей», — отметил Таляровский. Его слова передает РИА «Новости». Таляровский также добавил, что в отличие от долгов американской материнской компании Google, размер долга российского подразделения был зафиксирован на дату признания его банкротом. Согласно недавнему решению суда, компании Google назначено выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов рублей в пользу ее обанкротившегося российского подразделения. Иск к американскому технологическому гиганту был инициирован конкурсным управляющим ООО «Гугл», Валерием Таляровским. Факт банкротства российской структуры компании был официально подтвержден в октябре 2023 года. Позже Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой. Общая сумма активов достигла 232,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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