Следствие выясняет подробности гибели пермской учительницы, на которую упал снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Педагога насмерть придавило снегом с крыши дома
Педагога насмерть придавило снегом с крыши дома Фото:

Следственный отдел СК в Лысьве проводит процессуальную проверку после гибели 57-летнего директора школы. Педагога насмерть придавило снегом с крыши дома.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего. За результатами проверки последует процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о личности погибшей. Ей оказалась Елена Макарова из Свердловской области. Она родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск).

В 2024 году она переехала в Пермский край, где возглавила Кыновскую среднюю общеобразовательную школу №65. Коллеги отзываются о ней, как об истинном педагоге и настоящем лидере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный отдел СК в Лысьве проводит процессуальную проверку после гибели 57-летнего директора школы. Педагога насмерть придавило снегом с крыши дома. «Будут установлены все обстоятельства произошедшего. За результатами проверки последует процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о личности погибшей. Ей оказалась Елена Макарова из Свердловской области. Она родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024 году она переехала в Пермский край, где возглавила Кыновскую среднюю общеобразовательную школу №65. Коллеги отзываются о ней, как об истинном педагоге и настоящем лидере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...