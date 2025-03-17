Следствие выясняет подробности гибели пермской учительницы, на которую упал снег

Следственный отдел СК в Лысьве проводит процессуальную проверку после гибели 57-летнего директора школы. Педагога насмерть придавило снегом с крыши дома.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего. За результатами проверки последует процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о личности погибшей. Ей оказалась Елена Макарова из Свердловской области. Она родилась в Верхотурском районе. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск).
В 2024 году она переехала в Пермский край, где возглавила Кыновскую среднюю общеобразовательную школу №65. Коллеги отзываются о ней, как об истинном педагоге и настоящем лидере.
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