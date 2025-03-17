Министерство иностранных дел России налаживает связи с правительствами стран, граждане который принимают участие в СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что дипломаты пытаются донести иностранным коллегам, что на российской территории их соотечественники выступают палачами.
Вместе с тем Российские военные обнаружили в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное оружие НАТО, оставленное украинскими войсками при отступлении. А до полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ один населенный пункт. Что сейчас происходит в российском регионе — в материале URA.RU.
МИД РФ связывается со странами, чьи граждане воюют в Курской области
Министерство иностранных дел России активно работает над установлением контактов с правительствами тех стран, чьи граждане замечены в составе Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Данные о наемниках передаются в Министерство иностранных дел от следственных органов и военных подразделений. После этого информация направляется странам, которые заинтересованы в расследовании действий своих граждан. Мирошник также отметил, что отношение стран к этой информации различается: некоторые проявляют интерес, в то время как другие отказываются признавать участие своих граждан в конфликте.
Обнаружено оружие НАТО
В Курской области ВС РФ обнаружили оружие НАТО, оставленное украинскими войсками в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное. Среди найденного оружия: пулеметы и гранатометы из Чехии, Швеции и Сингапура, а также американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Причиной оставления дорогостоящего вооружения прежде всего является его вес. Тяжесть оружия, затрудняет быстрое отступление.
Остался всего один населенный пункт
В Курской области Российская армия близка к полному освобождению территории от Вооруженных Сил Украины. Остался последний населенный пункт Горналь, где ведутся активные боевые действия. Ранее были успешно зачищены населенные пункты Гуево и Гоголевка.
Сейчас все внимание сосредоточено на Горнале, где продолжается штурм. По последним данным, российские войска уже контролируют около 50% территории этого населенного пункта. В то же время, до государственной границы с Украиной в данном направлении осталось менее полутора километров, что указывает на скорый завершающий этап операции.
Подполье сообщило об ударах по месту сборки БПЛА в Киевской области
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные осуществили две атаки на территорию аэродрома в Киевской области, который используется для сборки беспилотников. Также сообщается, что артиллерийский огонь был направлен на позиции Вооруженных сил Украины в Вышгороде, который также находится в Киевской области.
Отмечается дополнительный взрыв у Киевской гидроэлектростанции. В этом же районе расположен яхт-клуб с крупным ангаром и прилегающие к нему складские помещения.
На Западе признали, что ВСУ бегут из Курской области
Западные эксперты, с которыми связалась газета New York Times, подтвердили, что украинские боевые группы, осуществившие налет на Курскую область, отступают из данной территории. Это происходит на фоне того, что российские войска проводят «успешное контрнаступление». Также было отмечено, что военные действия в этом регионе России находятся на стадии завершения.
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