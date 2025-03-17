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20:48
В пик заболеваемости в Пермском крае взлетели продажи противовирусных препаратов
20:47
Минфин: диалога с США по возвращению SWIFT нет
20:46
Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщину в Пермском крае
Россия поможет обеспечить транзит власти в стране Азии
20:45
На СВО погиб стрелок из Ялуторовска
20:45
Вымогатель из Катав-Ивановска угнал и разбил машину сироты
20:36
Зарплату до 200 тысяч рублей предлагают курганцам на заводах
Что такое «звуковая пушка», о применении которой на протестах в Белграде сообщают СМИ
20:36
Сотни россиян эвакуированы из Суджанского района. Видео
20:34
В ХМАО вводят ограничения на автозимниках из-за теплой погоды
20:32
Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу самозапретов на кредиты
Украина хочет смягчить санкции в отношении РФ: что известно о послаблении ограничений
20:32
У тюменских коммунистов появился «Сталинский центр». Фото
20:31
Сколько стоят услуги по откачке луж в Тюмени
20:29
Сенатор Шептий подвел итоги выступления Лукашенко в Совфеде
Самозапрет на кредиты: что это такое и почему миллионы россиян решили не идти к банкам
20:25
В сельских поселениях Тюменской области отремонтируют 56 километров дорог
20:21
Для некоторых школьников хотят отменить дополнительные предметы на экзаменах в 2025 году
20:20
Депутата из ХМАО лишили прав после совершения пьяного ДТП
Носить мини-юбки для повышения рождаемости: как в России отреагировали на «сумасшедшую» инициативу депутата
20:17
Путин рассказал, сколько граждан Таджикистана живут в России
20:03
В музее PERMM опровергли информацию о назначении Леонова на пост директора
20:02
Россия нашла нового военного союзника
Удары звуковой пушкой, сотни тысяч митингующих: что известно о протестах в Белграде
20:01
Толпа подростков накинулась на мальчика в Екатеринбурге. Видео
20:00
В Тюмени на месяц перекроют улицу Немцова
19:55
Каждый третий ямалец имеет проблемы с репродуктивным здоровьем
Baccardi и Campari расширят поставки алкоголя в Россию
19:55
«Отец хотел убить ножом»: Прохор Шаляпин рассказал об ужасах своего детства
19:54
В Кургане задержали бывшего первого замглавы Кетово Бабкина. Фото
19:52
В Кремле раскрыли, о чем будут завтра говорить Путин и Трамп
Почему в России резко подорожал кофе
19:49
В Свердловской области похолодает до -21°
19:47
В тюменском муниципалитете местные чиновники расшатывают кресло под главой
19:46
В зоне СВО погиб боец из Пермского края Козоногов
Армия влиятельного госдумца выдвинулась в Горсовет Новосибирска
19:46
В Петербурге кикшеринги будут приостанавливать аренду из-за погоды
19:43
Десяток российских звезд приедет весной с гастролями в ХМАО
19:40
Тюмень тонет в лужах. Фоторепортаж
1
До полного освобождения Курской области остался один населенный пункт: что происходит в регионе
19:37
В России уберут посредников между фермерами и торговыми сетями
19:37
В Госдуме объяснили новые штрафы за несообщение военкомату данных
19:36
Петербуржцы пожаловались на клинику, а прокуратура нашла там множество нарушений
Призывал запретить аборты и захоронить Ленина: верующие прощаются с умершим старцем Илием
19:30
Детей госпитализируют после посещения детсада, отреставрированного за 300 млн рублей, в Салехарде
19:30
Пермяков зовут в Южную Корею ловить анчоус за зарплату 220 тысяч в месяц
19:28
Венгрия дала обещание России касательно нового пакета санкций
ВСУ бросили технику НАТО и сбежали из Курской области: карта СВО за 17 марта
19:23
Бывший долгострой Бабочкина в центре Кургана снесет свердловский девелопер
19:21
В Березовском под окнами высотки нашли труп
19:20
В Дагестане произошло крупное ДТП, 14 пострадавших
Трамп анонсировал второй разговор с Путиным: что обсудят лидеры стран
19:19
Замминистра обороны РФ раскрыла перспективы соревнований для бойцов СВО во время визита в ХМАО
19:18
Министр спорта оценил организацию кубка защитников Отечества в ХМАО
19:17
В Кургане пациенты детской поликлиники остались без участкового врача
4
Атака на Москву, переговоры США и Украины, геноцид в Сирии: новости России и мира за прошедшую неделю
19:15
Сербия попросила Россию расследовать применение «звуковой пушки» на митинге
19:13
Прокуратура требует 200 млн с компании, которая строила дороги в деревне Якуши
1
19:12
В Европе отказались помогать российским «оппозиционерам»
Губернатор напал на элитную группу зампреда Госдумы
19:07
Эксперт рассказал, когда в России подешевеет кофе
2
19:04
Третья неделя Великого поста: что можно есть, рецепты
19:02
РЕН ТВ: двое москвичей рухнули с 11 этажа, один погиб
Как выгодно приобрести недвижимость бизнес-класса в Екатеринбурге
19:00
Стало известно, где будут продавать разовые билеты на транспорт в Перми. Скрин
18:55
На Ямале заработал еще один пункт весогабаритного контроля
18:55
Пермского экс-следователя обвиняют в подделке улик по делу о вымогательстве
Эксперты назвали лучший жилой комплекс в Зауралье
18:55
Пермскому бизнесу пообещали новые льготы
1
18:53
Рыбаки из ЯНАО поймали десятки язей и сороги. Видео
18:53
В Тюменской области пассажиры терроризируют водителей такси
В России снизят смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году
18:52
«Расстреливали семьями и насиловали женщин»: житель Селидово раскрыл страшную правду о преступлениях ВСУ
18:52
Эксперт объяснил, кто виноват в росте цен на кофе
1
18:51
Министр культуры РФ озвучила судьбу «Ленфильма»
18:50
Курганские власти раскрыли, сколько тысяч человек готовится бороться с паводком. Видео
18:50
Екатеринбуржцы массово продают товары из IKEA по низким ценам. Скрин
18:49
Свердловскому бойцу СВО, который стал инвалидом, отказали в выплате
18:47
Россиянка погибла на горнолыжном курорте в Казахстане
18:43
Тюменская семья пострадала из-за зайца на дороге
18:40
Глава тюменского обкома КПРФ Казанцева отчитала власти Ямала за плохую погоду
18:35
Названы сроки первых полетов самолета МС-21 с пермскими двигателями
18:31
В Екатеринбурге уборщица оттаскала ученика в школе. Видео
6
18:30
Золото фараонов: картошка из Египта по 190 рублей поразила курганцев. Фото
2
18:27
Самый молодой министр обороны: чем известен Андрей Белоусов, которому исполнилось 66 лет
15
18:24
В Тюмени назвали сроки открытия апарт-отеля с рестораном на набережной
18:24
«Был в смятении»: Хинштейн рассказал о первых днях работы врио главы Курской области
18:22
Креативным директором музея PERMM стал архитектор Леонов. Фото
18:19
Богатый свердловский депутат решил передать место в Госдуме своему сыну, но получил отказ
18:17
На Ямале снимают ограничения на автомобильных дорогах
18:15
Внутрипартийного оппозиционера зарегистрировали на праймериз «Единой России» в ЯНАО
18:14
Депутат Барбашин призвал челябинцев вступать в народные дружины. Фото
18:07
Путин присвоил Герою России Белоглазову звание генерал-майора
18:07
В Надыме подорожает проезд в общественном транспорте. Скрин
1
18:01
Текслер обсудила с дизайнером из Москвы предстоящую Парижскую неделю моды в Челябинской области. Фото
1
18:00
Курганский лицей для одаренных детей возглавила экс-заведующая детсадом
1
18:00
В Пермском крае ветеранов боевых действий позвали отдохнуть в санаториях Крыма и Краснодара
17:58
Сургутяне раскупили все билеты на концерт любимой группы Путина за месяц до выступления
17:55
Путин разрешил американскому фонду купить российские ценные бумаги
17:53
Тюменская молочная компания отрицает факт найденных в ее продукции антибиотиков
17:48
В Британии назвали условие «личной победы Путина»
1
17:47
День счастья 2025: красивые открытки, от которых растает сердце
1
17:43
Дзюба станет капитаном сборной России, но есть нюанс
17:42
Челябинская область вошла в число крупнейших регионов РФ с самым дешевым жильем
17:40
В Челябинске объявили о начале продажи билетов на игры «Трактора» в плей-офф
17:40
В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России
17:40
Что посмотреть в самом красивом городке Пермского края. Фото
17:35
Отец отправился на СВО после гибели сына из Челябинской области. Фото
17:33
Пермский участковый второй раз за неделю спас на Коммунальном мосту человека
17:30
В Салехарде мужчина обокрал сетевой магазин из-за беспечных продавцов
17:30
«Подрыв доверия»: губернатор Сальдо разнес руководство Херсонской области
17:30
Питьевые родники Перми проверят на наличие личинок паразитов
17:30
Адвокатам беглой экс-чиновницы из Шадринска Тугановой объяснили причины ее розыска
17:27
Как выглядит новый терминал тюменского аэропорта. Фоторепортаж
17:17
Участником ДТП со скорой в Челябинске оказался председатель молодежной палаты
3
17:16
В Миассе взбунтовались сотрудники скорой помощи
1
17:15
В «Яндекс Такси» произошел масштабный сбой. Скрин
17:14
Цивилева и Жога оценили новый офис фонда защитников Отечества в ХМАО Видео
17:11
Курганским семьям ужесточили условия при покупке жилья за счет маткапитала
3
17:10
Мэр Тюмени экстренно обратился за помощью к медикам
17:05
Пермяки стали чаще заражаться гриппом и ОРВИ
17:05
В США призвали НАТО срочно готовить планы из-за «Орешника»
17:03
Челябинский губернатор Текслер обозначил зоны особого контроля паводка
1
17:00
Следователи СК выясняют причину обрушения потолка жилого дома в Березниках
17:00
Первого замглавы Кетово Бабкина подозревают во взяточничестве. Инсайд
1
16:59
У сервисов «Яндекса» в Тюмени фиксируют сбой. Скрин
16:58
В Москве на дороге прорвало трубу, есть пострадавшие
16:56
Мэрия Перми утвердит внешний вид десятков жилых домов
16:56
Челябинцы жалуются на сбои в работе «Яндекс Такси». Скрин
16:54
С приходом тепла в Кургане начали мыть остановки. Фото
16:52
Воссоединение Крыма с РФ и первый выход в космос: какие праздники отмечают 18 марта
16:51
На Ямале провели уникальную операцию с использованием жидкого импланта
1
16:48
Свердловчанин расстрелял прохожего у магазина. Фото
16:47
«Сколько там будет тел»: Алаудинов рассказал всю правду о боях в Курской области
16:47
«Корчили рожи и кинули лед»: водитель из Екатеринбурга объяснил, почему схватил подростка
2
16:43
Историческая хроника, викторина для взрослых и песни: где в Кургане отметить присоединение Крыма к России
16:40
Почти тысяча челябинских бойцов СВО хотят сменить военную службу на гражданскую
16:39
Кадыров показал, как «Ахмат» громит ВСУ под Харьковом. Видео
16:38
Цивилева заявила о расширении поддержки ветеранов СВО во время визита в ХМАО
1
16:36
В Екатеринбург вернется мотофестиваль со звездами
16:34
В Перми банда подростков напала на девочку хоббихорсера
16:34
В Челябинске чемпиона России назначат новым директором спортшколы
16:34
МВД и ФСБ накрыли нарколабораторию в Свердловской области. Фото, видео
16:33
Челябинку, умершую после операции, лечил врач с неоднозначными отзывамим
16:32
В Госдуме жестко ответили депутату, призвавшему носить мини-юбки для повышения рождаемости
1
16:30
Кандидаты в челябинский парламент начали знакомить ЕР со стратегиями кампаний
16:28
ЗакС Петербурга выдвинуло Желудкова на новый срок главы Контрольно-счетной палаты
16:27
В Челябинской области закрыли один из проездов в Казахстан из-за паводка
16:27
Курганские власти раскрыли, какие дороги отремонтируют по новому нацпроекту
7
16:26
В Челябинске откачали озеро воды на Краснопольском проспекте. Фото
16:25
Экспертиза одобрила проект базы по производству наземной авиационной техники в Миассе
16:25
Можно ли очистить организм от шлаков и токсинов с помощью касторки
2
16:25
На пермском заводе после смены умер упаковщик карандашей
2
16:25
Провисшим потолком в театре драмы в Челябинске заинтересовалась прокуратура. Фото
16:24
Фигуристы приехали на жеребьевку Кубка Первого канала на челябинских троллейбусах. Фото
16:20
Вучич сравнил протесты в Сербии с «майданом»
1
16:17
В Калужской области проходит прощание с духовником патриарха Кирилла. Видео
16:12
Союзник России решил дружить с Евросоюзом
6
16:12
В Пермском крае за 100 млн продается завод по переработке леса с сауной и бильярдом
16:08
В Тюмени живодер изрезал свою собаку ножом и оставил умирать в лесу
1
16:05
Рестораторы представят на арктическом гастрофестивале блюда из знаменитой селедки из ХМАО
1
16:05
В пермской прокуратуре начались увольнения после проверки из Москвы
1
16:05
В Кургане чиновники и педагоги массово заявились на праймериз «Единой России»
1
16:02
В пермском поселке на женщину, выходившую из подъезда дома, рухнули снег и лед
16:02
Первого замглавы Кетовского округа Бабкина, у которого прошли обыски, уволят
16:00
В челябинском селе аварийную школу вместо закрытия капитально отремонтируют
2
15:56
Главный инженер петербургского ЖКС сел на три года за взятку
15:53
Павел Дуров подтвердил, что вернулся жить в Дубай
1
15:49
Алаудинов рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области
15:48
Что известно о первом замглавы курганского округа Бабкине, по которому работают силовики
15:47
Shot: в СИЗО, где сидит Ефремов, началась проверка из-за самого актера
2
15:46
Реанимобиль попал в ДТП в центре Челябинска. Фото, видео
2
15:46
Стало известно, как УГМК застроит бывшую землю Уралмашзавода. Фото
6
15:44
«Выбросил вещи в подъезд»: в Академическом загадочно умер курьер популярного ресторана
2
15:43
В Екатеринбурге скандального блогера посадили в карцер
1
15:42
Крупный микрорайон построят в Челябинске за бывшей городской свалкой у реки Миасс. Карта
1
15:42
Почти 200 человек за неделю госпитализировали в ЯНАО с диагнозом ОРВИ
15:41
Forbes назвал маневр ВС РФ, из-за которого ВСУ покинули Курскую область
15:39
В Пермском крае резко взлетели цены на картофель и помидоры
1
15:39
Петербургский суд вынес приговор по делу об отравлении 36 человек на выборах
15:35
Пермячки взыскали с ресторана «Перчини» десятки тысяч рублей за отравление десертом
15:35
Курс доллара рухнул на межбанковском рынке
4
15:32
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу из-за Путина
15:30
Тюменцы услышат звуки сирен 18 марта
15:30
Эколог Безруков озвучил прогноз паводка в Челябинской области
15:28
В Кургане изменят расчеты за тепло для владельцев счетчиков, исчерпавших ресурс
5
15:28
В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок. Видео
15:27
Песков назвал дату переговоров Путина и Трампа
15:27
В Кремле отреагировали на закрытие Трампом «Радио Свободы»* и «Голоса Америки»**
2
15:26
Кремль — URA.RU: Путин наградит участников операции «Труба»
15:24
«Уральские авиалинии» изучают возможность расширения полетов в Москву
15:24
Бизнес из США захотел вернуться в Россию
2
15:22
В Пермском крае почти даром отдают квартиры по цене ниже 200 тысяч рублей. Фото
1
15:20
В Кремле раскрыли, чем руководствовался Путин, выезжая в Курскую область
15:19
Концерт классической музыки для волонтеров Ямала провели в экодоме
3
15:18
Гололед парализовал движение на трассах в ЯНАО
15:18
«Это возмутительно»: Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность
15:17
В Тюмени ищут пропавшего без вести спортивного журналиста Александра Круглова. Фото
15:15
В Екатеринбурге смягчили наказание экс-полицейскому, надругавшемуся над 6-летним
1
15:14
Число студентов в педагогическом вузе Челябинска сократилось на четверть за год
15:12
Силовики провели обыски в кабинете и машине замглавы Кетовского округа Бабкина. Инсайд
15:09
В МЧС ХМАО оценили масштаб предстоящего паводка
15:08
ФАС предложила крупным магазинам снизить цены на продукты первой необходимости
10
15:07
Кандидат в мэры Кургана Герасименко хочет судиться с конкурсной комиссией
2
15:06
В Перми открывается выставка одной старинной картины неизвестного автора. Фото
15:06
Директором телеканала в ЯНАО станет бывший учитель и журналист из ХМАО. Инсайд
5
15:05
В Кургане подняли стоимость проезда до Иковки
15:04
«Облили ноги и достали арматуру»: жертва рассказала о других пытках банды из Каменска-Уральского
15:01
Стал известен позывной челябинского бойца, попавшего в госпиталь после операции «Труба»
15:00
«Людоедские» цены, унижение и боль: URA.RU сравнило новое курганское кафе из Тюмени с конкурентом. Фото
2
15:00
На праймериз ЕР газовой столицы ЯНАО заявился ключевой член партии
14:59
Жители ХМАО выступают против работы мигрантов на общественном транспорте. Скрин
2
14:58
Петербургский суд назначил криминальному авторитету Кулибабе 10 лет колонии
14:55
Прощай, Богомол: кто ушел в шестом выпуске шоу «Маска»
14:53
Совет ЕС утвердил выплату Украине размером в 3,5 миллиарда евро
1
14:52
«Упала в сугроб»: пермячка погибла, сбежав из краевой инфекционной больницы
14:51
Тюменцам рассказали, куда легче всего улететь для летнего отпуска
14:50
Заместитель начальника УМВД по Тюменской области ушел в отставку
14:43
США хотят переместить военную технику из Германии в Армению
3
14:41
Уральский полпред встретил в аэропорту Ханты-Мансийска замминистра обороны. Видео
1
14:40
О жизни в Новом Уренгое сняли документальный фильм
14:38
Большую парковку в центре Екатеринбурга сделали платной
14:36
Самолет Новый Уренгой — Уфа сел в Тюмени из-за отказа двигателя
14:33
Из-за сильного ливня в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Скрин
14:31
Безуглая объяснила неудачи ВСУ в небе
2
14:30
«Хватал за горло»: екатеринбуржец уволок ребенка из-за снежка, попавшего в машину. Видео
2
14:30
Экс-руководитель «Аэронавигации Урала» Купцов вышел из-под ареста в Кургане
14:23
Гололед на дорогах Ямала травмирует людей. Фото, видео
1
14:21
В России начали бороться с американскими кленами
3
14:17
В Екатеринбурге аспирантка УрФУ из Нигерии родила девочку. Фото
3
14:15
Челябинский боец ММА Сергей Калинин выбыл из шоу «Титаны». Фото
14:15
В Кургане потеплеет до +13 градусов. Скрин
14:14
Для семей погибших участников на СВО хотят изменить сроки вступления в наследство
14:13
Власти США продлят стену на границе с Мексикой еще на 11 километров
14:11
В Сургуте резко выросло число преступлений
2
14:07
В Тюменской области школы ужесточат правила приема детей мигрантов
14:07
Чем известен генерал Щеглов, перешедший в администрацию губернатора Пермского края
8
14:04
Минобороны: ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области
14:03
Зеленский разрешил отправлять ВСУ на территорию других государств. Скрин
1
14:02
Первого зама мэра «курганской Рублевки» отстранили от должности на фоне работы силовиков
8
14:01
Уральская блогер, напугавшая жениха очень большими губами, вышла в эфир НТВ. Видео
2
14:00
На праймериз в Шадринске заявился «квартет» депутатов
3
14:00
Бывший главный архитектор Кургана уехал менять «Уральскую Рублевку»
6
13:57
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области
13:56
В тюменском парке аттракционов рассказали, когда запустят «летние» карусели
13:56
Челябинского участника операции «Труба» выписали из госпиталя
13:56
В ХМАО прилетел министр спорта РФ
13:56
В России хотят штрафовать на 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде
13:55
В Следственном комитете раскрыли подробности гибели учителя под снегом в Пермском крае
1
13:51
Популярный блогер оставит петербуржцев без пиццы и роллов
13:51
Мирошник предупредил Европу о переговорах из-за военных в Курской области
1
13:48
Россиянам в Израиле перечислили опасные для жизни районы
13:44
В Екатеринбурге сотни иностранцев штурмуют офисник. Фото
2
13:43
В Челябинской области на две недели раньше срока начался паводок. Онлайн-трансляция
13:39
Жертвы массового отравления в лицее Екатеринбурга покидают больницы
13:38
На Украине рассказали о бесчеловечном решении Зеленского
13:37
Прыгун Кузнецов рассказал о теплой встрече россиян в Германии
1
13:35
В Магнитогорске пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи
13:34
Экс-начальник пермского главка МВД Щеглов займет пост в администрации Махонина
1
13:33
Пермские реки проверят на наличие нитратов и нефтепродуктов
13:33
Паводок перекрыл дорогу в Челябинской области
13:29
Мэр Лысьвы рассказал о педагоге, которая погибла из-за рухнувшего на нее снега
13:28
Хинштейн заявил об открытии ряда населенных пунктов Курской области
13:28
Участник СВО и тиктокер Пылков захотел стать депутатом курганской облдумы. Инсайд URA.RU подтвердился
8
13:27
В России ускорят выплаты при ранениях или гибели военнослужащих на СВО
13:26
СПБ Биржа остановила торги из-за сбоев
13:25
Экс-директор курганского колледжа нашла работу на Камчатке. Скрин
2
13:22
Следствие выясняет подробности гибели пермской учительницы, на которую упал снег
13:20
США попросили Венгрию не возражать продлению санкций против России
3
13:20
Politico: Венгрия поддалась уговорам США по продлению санкций против России
1
13:18
В Тобольске простятся с мальчиком, погибшим после взрыва газа в доме
13:13
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