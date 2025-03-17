Песков рассказал о последствиях размещения солдат НАТО на Украине

Песков: Европа создает причины для конфликта, говоря о войсках НАТО на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миротворцы НАТО на Украине создают еще одну причину для конфликта, уверен Песков
Миротворцы НАТО на Украине создают еще одну причину для конфликта, уверен Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Желание европейских стран отправить своих солдат на Украину создает еще одну причину для продолжения конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, собираются тем самым создать дополнительные причины конфликта», — отметил Песков. Его слова передает РИА Новости. 

Страны НАТО еще с прошлого года активно начали обсуждать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев. На фоне проведения переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации, данные призывы от европейских стали звучать чаще. 

Недавно в МИД РФ подчеркнули, что для России появление солдат НАТО на Украине — неприемлемо. Глава министерства Сергей Лавров также говорил, что таким образом Европа хочет продолжить открытую войну с Россией. Среди европейских стран отправку миротворцев активно обсуждают Британия и Франция. В свою очередь, генсек, НАТО Марк Рютте, который изначально выступал за продолжение конфликта и помощи Украине, недавно выразил сомнения в том, что альянсу следует направлять миротворцев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желание европейских стран отправить своих солдат на Украину создает еще одну причину для продолжения конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, собираются тем самым создать дополнительные причины конфликта», — отметил Песков. Его слова передает РИА Новости.  Страны НАТО еще с прошлого года активно начали обсуждать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев. На фоне проведения переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации, данные призывы от европейских стали звучать чаще.  Недавно в МИД РФ подчеркнули, что для России появление солдат НАТО на Украине — неприемлемо. Глава министерства Сергей Лавров также говорил, что таким образом Европа хочет продолжить открытую войну с Россией. Среди европейских стран отправку миротворцев активно обсуждают Британия и Франция. В свою очередь, генсек, НАТО Марк Рютте, который изначально выступал за продолжение конфликта и помощи Украине, недавно выразил сомнения в том, что альянсу следует направлять миротворцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...