Песков рассказал о последствиях размещения солдат НАТО на Украине

Желание европейских стран отправить своих солдат на Украину создает еще одну причину для продолжения конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, собираются тем самым создать дополнительные причины конфликта», — отметил Песков. Его слова передает РИА Новости.
Страны НАТО еще с прошлого года активно начали обсуждать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев. На фоне проведения переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации, данные призывы от европейских стали звучать чаще.
Недавно в МИД РФ подчеркнули, что для России появление солдат НАТО на Украине — неприемлемо. Глава министерства Сергей Лавров также говорил, что таким образом Европа хочет продолжить открытую войну с Россией. Среди европейских стран отправку миротворцев активно обсуждают Британия и Франция. В свою очередь, генсек, НАТО Марк Рютте, который изначально выступал за продолжение конфликта и помощи Украине, недавно выразил сомнения в том, что альянсу следует направлять миротворцев.
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