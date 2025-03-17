«Они убийцы»: военный эксперт раскрыл, кому Россия не даст второго шанса на СВО

Россия ужесточит свою политику в отношении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, предупредив, что такие теперь будут уничтожены сразу на месте, без права на второй шанс.
«[Изначально], кто попадал в обменный фонд, мы их отдавали тем странам, которые делали запросы, а они потом опять возвращались и опять участвовали в боевых действиях. <...> Мы поняли, что под видом волонтеров, каких-то там инструкторов скрываются профессиональные военные, то есть фактически они выступают как наемники. Они наемники, убийцы, поэтому с ними [надо] поступать особенно жестко», — подчеркнул Леонков в беседе с NEWS.ru.
Эксперт также обратил внимание, что наемники не облагаются правовой защитой, согласно Женевской конвенции. Поэтому, подчеркнул он, теперь все иностранцы, участвующие в боях в качестве наемников, будут уничтожены на месте. В плен таких захватывать не будут, хотя изначально Россия и проявляла снисхождение, отпуская наемников по запросам иностранных государств.
Ранее сообщалось, что на Украину прибывают французские наемники, маскирующиеся под волонтеров, что было подтверждено местным подпольем. Эти группы въезжают в страну под видом доставки гуманитарной помощи, после чего распределяются вдоль линии фронта.
Российский президент Владимир Путин недавно также подчеркнул, что Россия будет относиться к военным ВСУ, попавшим в плен под Курском, как к террористам. Несмотря на это он добавил, что к остальным украинским военным, воюющим на фронте СВО, надо относиться гуманно. Также Путин напомнил, что наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.
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