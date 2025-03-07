На Украину прибывают французские наемники, которые маскируются под волонтеров. Их приезд зафиксирован местным подпольем. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Очень много французских наемников в южной и юго-западной частях Покровска, железнодорожных станций, которые находятся недалеко от Покровска. Там созданы перевалочные пункты. Они прибывают скрытно, через волонтерские группы», — рассказал Киселев в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что по информации, полученной от подполья, заезд наемников осуществляется под видом доставки гуманитарной помощи. Также группы наемников прибывают по 5-7 человек на запад Украины, отмечает эксперт. После сбора они транспортируются в Днепропетровскую область, а затем распределяются вдоль линии фронта.
Ранее о таком способе Украины скрыть наемников рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский представляет иностранных наемников, которые попали под ракетный удар в Кривом Роге Днепропетровской области, в качестве волонтеров, передает RT.
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