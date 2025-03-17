«В шаге от мира»: Белый дом оценил грядущие переговоры Путина и Трампа

Белый дом: Россия и США находятся в шаге от мира на Украине
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В Белом доме сообщили, что мир близок как никогда прежде
В Белом доме сообщили, что мир близок как никогда прежде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Стороны находятся в шаге от мира по конфликту на Украине. Так отреагировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на грядущие переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Не хочу забегать наперед по поводу этих переговоров, но могу сказать, что мы в шаге от мира», — сообщила Каролин Левитт на пресс-конференции, трансляция которой ведется в соцсети X. По ее словам, мир никогда не был так близок, как сейчас, и Трамп полон решимости достичь его.

Телефонный разговор двух президентов состоится 18 марта. Лидеры обсудят вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями, а также разделение активов. 

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Стороны находятся в шаге от мира по конфликту на Украине. Так отреагировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на грядущие переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. «Не хочу забегать наперед по поводу этих переговоров, но могу сказать, что мы в шаге от мира», — сообщила Каролин Левитт на пресс-конференции, трансляция которой ведется в соцсети X. По ее словам, мир никогда не был так близок, как сейчас, и Трамп полон решимости достичь его. Телефонный разговор двух президентов состоится 18 марта. Лидеры обсудят вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями, а также разделение активов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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