«В шаге от мира»: Белый дом оценил грядущие переговоры Путина и Трампа

Стороны находятся в шаге от мира по конфликту на Украине. Так отреагировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на грядущие переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
«Не хочу забегать наперед по поводу этих переговоров, но могу сказать, что мы в шаге от мира», — сообщила Каролин Левитт на пресс-конференции, трансляция которой ведется в соцсети X. По ее словам, мир никогда не был так близок, как сейчас, и Трамп полон решимости достичь его.
Телефонный разговор двух президентов состоится 18 марта. Лидеры обсудят вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями, а также разделение активов.
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