17 марта 2025

Челябинский губернатор Текслер отправил министра в затопленную Ашу

Глава челябинского минбеза Гриб будет координировать борьбу с паводком в Аше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, скамейка, вода, лето, лавочка, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
Ликвидировать подтопление в Аше будет лично министр безопасности Александр Гриб Фото:

Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб выехал на место подтопления в Ашинском районе. Такое поручение отдал ему глава региона Алексей Текслер.

«По поручению губернатора министр общественной безопасности Александр Гриб едет в Ашу. Ему поручена координация работы оперативных служб и местных властей на месте», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. В зоне подтопления идет эвакуция, работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С воздуха ситуацию контролируют с помощью беспилотников.

Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб выехал на место подтопления в Ашинском районе. Такое поручение отдал ему глава региона Алексей Текслер. «По поручению губернатора министр общественной безопасности Александр Гриб едет в Ашу. Ему поручена координация работы оперативных служб и местных властей на месте», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. В зоне подтопления идет эвакуция, работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С воздуха ситуацию контролируют с помощью беспилотников. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...