Челябинский губернатор Текслер отправил министра в затопленную Ашу

Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб выехал на место подтопления в Ашинском районе. Такое поручение отдал ему глава региона Алексей Текслер.
«По поручению губернатора министр общественной безопасности Александр Гриб едет в Ашу. Ему поручена координация работы оперативных служб и местных властей на месте», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. В зоне подтопления идет эвакуция, работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С воздуха ситуацию контролируют с помощью беспилотников.
Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
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