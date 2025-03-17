Происшествия Челябинский губернатор Текслер отправил министра в затопленную Ашу Глава челябинского минбеза Гриб будет координировать борьбу с паводком в Аше 18 марта 2025 в 11:09 Размер текста - 17 + Ликвидировать подтопление в Аше будет лично министр безопасности Александр Гриб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб выехал на место подтопления в Ашинском районе. Такое поручение отдал ему глава региона Алексей Текслер. «По поручению губернатора министр общественной безопасности Александр Гриб едет в Ашу. Ему поручена координация работы оперативных служб и местных властей на месте», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. В зоне подтопления идет эвакуция, работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С воздуха ситуацию контролируют с помощью беспилотников. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб выехал на место подтопления в Ашинском районе. Такое поручение отдал ему глава региона Алексей Текслер. «По поручению губернатора министр общественной безопасности Александр Гриб едет в Ашу. Ему поручена координация работы оперативных служб и местных властей на месте», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. В зоне подтопления идет эвакуция, работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С воздуха ситуацию контролируют с помощью беспилотников. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям