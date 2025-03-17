17 марта 2025

В деле свердловского чиновника-«наркобарона» всплыл новый фигурант — диджей

В отношении диджея из Екатеринбурга Штенникова возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ON BAR. Екатеринбург, тусовка, дискотека, клуб, вечеринка, диджей
Шоумен обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга

В деле экс-сотрудника свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского, обвиненного в незаконном производстве наркотиков, появился новый фигурант. Это диджей из Екатеринбурга, ведущий свадеб Иван Штенников. Как сообщил источник URA.RU, в отношении шоумена расследуется отдельное уголовное дело об обороте сильнодействующих веществ.

«В ходе расследования дела Крупского и его друга-пожарного Галимзянова всплыли интересные факты. Так, некие пока неустановленные лица сбывали сильнодействующие препараты диджею Штенникову. Он в свою очередь приобретал их для дальнейшего сбыта», — объяснил собеседник агентства.

Судя по странице Крупского во «ВКонтакте», он знаком с шоуменом: Штенников значится у него в друзьях. По данным источника, ему сбывали таблетки и жидкости с высоким содержанием тестостерона, болденона и других веществ, которые могут использоваться в качестве допинга. Все они изъяты и отправлены на экспертизу.

Сам диджей был задержан, допрошен и сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». На вопрос агентства об уголовном деле Штенников ответил: «Вы ошиблись».

Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Оба сейчас находятся под арестом. Третьим фигурантом дела является фитнес-тренер Семен Зелинский. Ему назначен запрет определенных действий. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деле экс-сотрудника свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского, обвиненного в незаконном производстве наркотиков, появился новый фигурант. Это диджей из Екатеринбурга, ведущий свадеб Иван Штенников. Как сообщил источник URA.RU, в отношении шоумена расследуется отдельное уголовное дело об обороте сильнодействующих веществ. «В ходе расследования дела Крупского и его друга-пожарного Галимзянова всплыли интересные факты. Так, некие пока неустановленные лица сбывали сильнодействующие препараты диджею Штенникову. Он в свою очередь приобретал их для дальнейшего сбыта», — объяснил собеседник агентства. Судя по странице Крупского во «ВКонтакте», он знаком с шоуменом: Штенников значится у него в друзьях. По данным источника, ему сбывали таблетки и жидкости с высоким содержанием тестостерона, болденона и других веществ, которые могут использоваться в качестве допинга. Все они изъяты и отправлены на экспертизу. Сам диджей был задержан, допрошен и сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». На вопрос агентства об уголовном деле Штенников ответил: «Вы ошиблись». Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Оба сейчас находятся под арестом. Третьим фигурантом дела является фитнес-тренер Семен Зелинский. Ему назначен запрет определенных действий. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...