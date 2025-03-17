В деле свердловского чиновника-«наркобарона» всплыл новый фигурант — диджей

В отношении диджея из Екатеринбурга Штенникова возбуждено уголовное дело

18 марта 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Шоумен обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга В деле экс-сотрудника свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского, обвиненного в незаконном производстве наркотиков, появился новый фигурант. Это диджей из Екатеринбурга, ведущий свадеб Иван Штенников. Как сообщил источник URA.RU, в отношении шоумена расследуется отдельное уголовное дело об обороте сильнодействующих веществ. «В ходе расследования дела Крупского и его друга-пожарного Галимзянова всплыли интересные факты. Так, некие пока неустановленные лица сбывали сильнодействующие препараты диджею Штенникову. Он в свою очередь приобретал их для дальнейшего сбыта», — объяснил собеседник агентства. Судя по странице Крупского во «ВКонтакте», он знаком с шоуменом: Штенников значится у него в друзьях. По данным источника, ему сбывали таблетки и жидкости с высоким содержанием тестостерона, болденона и других веществ, которые могут использоваться в качестве допинга. Все они изъяты и отправлены на экспертизу. Сам диджей был задержан, допрошен и сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». На вопрос агентства об уголовном деле Штенников ответил: «Вы ошиблись». Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Оба сейчас находятся под арестом. Третьим фигурантом дела является фитнес-тренер Семен Зелинский. Ему назначен запрет определенных действий. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле экс-сотрудника свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игоря Крупского, обвиненного в незаконном производстве наркотиков, появился новый фигурант. Это диджей из Екатеринбурга, ведущий свадеб Иван Штенников. Как сообщил источник URA.RU, в отношении шоумена расследуется отдельное уголовное дело об обороте сильнодействующих веществ. «В ходе расследования дела Крупского и его друга-пожарного Галимзянова всплыли интересные факты. Так, некие пока неустановленные лица сбывали сильнодействующие препараты диджею Штенникову. Он в свою очередь приобретал их для дальнейшего сбыта», — объяснил собеседник агентства. Судя по странице Крупского во «ВКонтакте», он знаком с шоуменом: Штенников значится у него в друзьях. По данным источника, ему сбывали таблетки и жидкости с высоким содержанием тестостерона, болденона и других веществ, которые могут использоваться в качестве допинга. Все они изъяты и отправлены на экспертизу. Сам диджей был задержан, допрошен и сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ — «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». На вопрос агентства об уголовном деле Штенников ответил: «Вы ошиблись». Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Оба сейчас находятся под арестом. Третьим фигурантом дела является фитнес-тренер Семен Зелинский. Ему назначен запрет определенных действий. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.