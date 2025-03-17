На праймериз в Златоусте соперниками стали кандидаты с идентичными должностями

На предварительных выборах «Единой России» в Златоусте (Челябинская область) на избирательном округе № 11 выдвинулись два кандидата, занимающие полностью идентичные должности. Информация об этом содержится на сайте праймериз.
«Избирательный округ № 11. Алимпьев Александр Эдуардович. ООО „Уралстар“, начальник автоколонны. Мазитов Ришат Ринатович. ООО „Уралстар“, начальник автоколонны», — сообщается на сайте.
Оба кандидата являются беспартийными, как и третий представитель ООО «Уралстар», заявившийся на праймериз в Златоусте. Это водитель-экспедитор Георгий Жуков, выдвинувшийся по избирательному округу № 13.
В горсобрании Златоуста уже есть представитель этой же коммерческой структуры, занимающейся грузоперевозками. Это Денис Рылин, работающий замдиректора ООО «Уралстар». Он работает на избирательном округе № 18. Рылин избрался в горсобрание на довыборах в сентябре 2024 года взамен депутата Владислава Волкова. Волков погиб, выпав из окна.
Всего на праймериз ЕР в Челябинской области по состоянию на 18 марта заявились 53 кандидата. В регионе проведут 37 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов заксобрания региона.
Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!