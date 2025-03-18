Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников над территорией России: карта СВО за 18 марта

За ночь на 18 марта российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 46 украинских дронов. По данным Министерства обороны РФ, из них 41 дрон был сбит над Белгородской областью.
В то же время большая часть территории Курской области была освобождена. ВС РФ приступили к эвакуации трофейной техники, оставленной ВСУ в Суджанском районе. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
Освобождение территорий
Большая часть территории Курской области была освобождена. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, наступление российских войск дало возможность освободить почти все населенные пункты были разом и уничтожить большое количество живой силы противника.
ВС РФ вывозят трофейную технику ВСУ
Украинские военнослужащие оставили значительное количество техники, спешно покидая населенные пункты. Российские военные приступили к эвакуации трофейной техники, оставленной ВСУ в Суджанском районе. Техника транспортируется на тягачах.
Атака противника по российским территориям
За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, 41 дрон сбили над Белгородской областью, по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями. Еще один аппарат — над Орловской областью.
Донецкое направление
ВСУ ударили по своим
Около десяти военнослужащих 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины были убиты в результате артиллерийского удара, нанесенного по ошибке их же сослуживцами по позициям возле Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом инциденте предоставил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с агентством ТАСС.
ВС РФ ликвидировали женщин-штурмовиков
Российские военные ликвидировали группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». Военные нейтрализованы под Красноармейском (украинское название — Покровск). Всего противник потерял порядка десяти человек.
Харьковское направление
ВСУ стягивают резервы у Волчанска
Вооруженные силы Украины наращивают свои резервы в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев агентству ТАСС.
По его словам, украинские военные предпринимают попытки контратаковать российские войска к северу от города, переправляясь через реку Волчья. Однако ничего пока не выходит.
Удар по Боровой
ВС РФ за последние несколько суток нанесли три удара по скоплению украинских военных в Боровой Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, поселок стал основным логистическим центром для снабжения ВСУ.
Целями атак стали места скопления оружия, военной техники и личного состава украинских вооруженных формирований. Количество уничтоженной техники и личного состава противника еще уточняется.
Запорожское направление
Российские военные вытеснили украинские подразделения из населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. ВС РФ зачищают территории от ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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