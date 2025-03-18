Песков ответил на вопрос URA.RU о длительности разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не ограничен по времени. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, определяли ли стороны тайминг переговоров.
«Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вновь созвониться с Путиным 18 марта. Прошлый разговор лидеров прошел 12 февраля.
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