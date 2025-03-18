Песков ответил на вопрос URA.RU о длительности разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным
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Владимир Путин и Дональд Трамп будут говорить столько, сколько потребуется, сообщил Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дональд Трамп будут говорить столько, сколько потребуется, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не ограничен по времени. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, определяли ли стороны тайминг переговоров.

«Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вновь созвониться с Путиным 18 марта. Прошлый разговор лидеров прошел 12 февраля.

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Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не ограничен по времени. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, определяли ли стороны тайминг переговоров. «Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вновь созвониться с Путиным 18 марта. Прошлый разговор лидеров прошел 12 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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