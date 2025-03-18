В Челябинске завершается регистрация на участие в программе «Герои Южного Урала». Видео

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Почти тысяча человек зарегистрировались на участие в программе «Герои Южного Урала»
Почти тысяча человек зарегистрировались на участие в программе «Герои Южного Урала» Фото:

В Челябинске завершается регистрация на участие в кадровой программе «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для ветеранов и бойцов специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Завтра завершаем регистрацию заявок на участие в региональной кадровой программе „Герои Южного Урала“. Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. На сегодня зарегистрировались 982 претендента», — сообщил Текслер во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Наставниками участников станут главы муниципальных образований и руководители региональных министерств. Обучение начнется в июне после проведения конкурсного отбора. Участники посетят лекции, мастер-классы, тренинги и деловые игры. Предусмотрены стажировки на предприятиях и в органах власти.

Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев».

Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативе «Время героев». О ее запуске Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.

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В Челябинске завершается регистрация на участие в кадровой программе «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для ветеранов и бойцов специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Завтра завершаем регистрацию заявок на участие в региональной кадровой программе „Герои Южного Урала“. Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. На сегодня зарегистрировались 982 претендента», — сообщил Текслер во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Наставниками участников станут главы муниципальных образований и руководители региональных министерств. Обучение начнется в июне после проведения конкурсного отбора. Участники посетят лекции, мастер-классы, тренинги и деловые игры. Предусмотрены стажировки на предприятиях и в органах власти. Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев». Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативе «Время героев». О ее запуске Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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