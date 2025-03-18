В Челябинске завершается регистрация на участие в кадровой программе «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для ветеранов и бойцов специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«Завтра завершаем регистрацию заявок на участие в региональной кадровой программе „Герои Южного Урала“. Проект рассчитан на ветеранов специальной военной операции. На сегодня зарегистрировались 982 претендента», — сообщил Текслер во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Наставниками участников станут главы муниципальных образований и руководители региональных министерств. Обучение начнется в июне после проведения конкурсного отбора. Участники посетят лекции, мастер-классы, тренинги и деловые игры. Предусмотрены стажировки на предприятиях и в органах власти.
Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев».
Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативе «Время героев». О ее запуске Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.
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