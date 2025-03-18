Какие витамины нужны собакам: ветеринар рассказал о правильном корме

Правильное питание — основа долгой и здоровой жизни собаки, но многие владельцы делают ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Какие микро- и макроэлементы необходимы собакам для полноценной жизни, как выбрать качественный корм в беседе с URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Микро- и макроэлементы в питании собак: что важно знать
Собакам жизненно необходимы определенные микро- и макроэлементы, особенно важны кальций, фосфор, железо и магний, отметил ветеринар Шеляков.
«Кальций и фосфор — основные строительные элементы для костей», — пояснил эксперт. Эти макроэлементы содержатся преимущественно в молочных продуктах и рыбе. При их дефиците у собак может развиться остеопороз или рахит, особенно опасный для щенков в период роста.
«Чем меньше белка в корме, тем больше должно быть кальция. Это связано с тем, что кальций транспортируется на молекуле белка», — объяснил Шеляков. Поэтому в разных кормах содержание кальция может значительно варьироваться.
Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделять содержанию железа в рационе. «Железо необходимо для обновления крови. Его недостаток может привести к развитию анемии», — предупредил Шеляков. В отличие от человека, у которого избыток железа в воде и почве нашей местности, у животных этот элемент часто бывает в дефиците.
Магний играет другую важную роль — поддержание работы сердечно-сосудистой системы. «Этот элемент содержится в зелени и растительных компонентах корма. Именно поэтому в качественных кормах всегда есть растительные добавки», — отметил ветеринар.
Среди других важных микроэлементов эксперт выделил цинк, селен и йод. «Цинк участвует в формировании кожи и шерсти, селен — мощный антиоксидант, а йод необходим для работы щитовидной железы», — пояснил ветеринар. Все эти элементы уже учтены в современных готовых кормах.
Опасность гипервитаминоза у собак: «Избыток хуже, чем недостаток»
Шеляков обратил внимание на распространенную ошибку владельцев собак — стремление «подкормить» животное витаминами. «Избыток витаминов и минералов гораздо опаснее, чем их недостаток», — предупредил эксперт.
«Пример тому — болезнь Бери-бери, когда из-за нехватки витамина B вымирали целые деревни вместе со скотом», — напомнил Шеляков. Однако, по его словам, избыток витамина B может привести к не менее серьезным последствиям.
«Витамины — это активные химические вещества. Во влажной среде они быстро разрушаются, а в избыточных количествах могут вызвать интоксикацию организма», — объяснил эксперт. Именно поэтому, по его словам, важно не перегружать рацион собаки дополнительными добавками.
Как выбрать качественный корм
Ветеринар выделил три ключевых критерия, на которые стоит обратить внимание при выборе корма:
- Аппетит собаки. Питомец должен с удовольствием есть предложенный корм.
- Отсутствие негативных реакций. Важно следить за состоянием собаки: не должно быть аллергических проявлений, расстройств пищеварения (диареи и пр.). Причем аллергия может проявиться не сразу, а спустя некоторое время (до года) из-за накопительного эффекта.
- Общее состояние собаки. Здоровый питомец должен быть бодрым, активным, иметь хорошую физическую форму.
Сухой или влажный корм: что лучше
По мнению эксперта, сухие корм имеют преимущество перед влажными. «Сухая среда меньше дает химические реакции между компонентами, поэтому витамины сохраняются лучше», — пояснил Шеляков.
Однако влажные корма могут быть полезны для собак с проблемами зубов или при недостатке воды в рационе. Главное — выбирать качественные продукты.
Что должно быть в составе корма
Ветеринар не советует слишком пристально изучать состав корма, так как все промышленные корма (и эконом, и премиум-класса) разрабатываются с участием ветеринарных врачей и, как правило, сбалансированы. Но есть нюансы:
- Исключение аллергенов. Если у собаки есть пищевая аллергия, необходимо внимательно изучить состав и убедиться в отсутствии аллергенов (например, курицы, кукурузы).
- Детализация состава. Чем подробнее производитель описывает источники белка (мясо, мясокостная мука, субпродукты), тем лучше. Общая формулировка «белок» может скрывать нежелательные ингредиенты.
- Предпочтение животному белку. Важно соотношение животного и растительного белка. Собакам, как хищникам, необходим именно животный белок.
Как определить дисбаланс микроэлементов у собаки
На дефицит микроэлементов у собак могут указывать следующие признаки:
- Тусклая шерсть
- Сухость и шелушение кожи
- Нарушения стула (слизь, запах)
- Постоянная усталость
- Неприятный запах изо рта
«Если питомец стал менее активным или его внешний вид ухудшился, это первый сигнал проверить рацион. Мы — то, что мы едим», — добавил эксперт.
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