Лучшие сухие корма для собак: рейтинг экспертов

«ПетОбзор»: Royal Canin и Hills не являются лучшими кормами для собак

Собаки смогут быть полными сил с удовольствием резвиться на улице только если кормить их качественным кормом Фото: Илья Московец © URA.RU Сухой корм в качестве основного продукта питания для питомцев используют большинство собачников. Это позволяет экономить время и, если корм подобран правильно, помогает псу получить все нужные ему вещества. URA.RU изучил рейтинги экспертов и рассказывает, какие корма являются наиболее качественными. Классы кормов для собак Существует четыре класса кормов для собак: эконом, премиум, супер премиум и холистик. Самыми качественными считают холистики — в них больше всего мясных компонентов, поэтому и стоят они дороже всего. Корма премиум и супер премиум занимают промежуточное положение, а корма эконом-класса обычно имеют более скромные характеристики, но зато доступны по цене. Из чего производят собачий корм Помимо мяса, птицы или рыбы, в сухие корма для собак обычно добавляют субпродукты, жиры животного происхождения, овощи, злаки (чаще всего используют рис), витаминно-минеральные смеси. Все компоненты кормов дегидрируют, то есть лишают влаги. Поэтому корм получается сухим. Как выбрать хороший корм для собак Вопрос о том, какой корм подойдет конкретно вашему псу стоит обсудить с ветеринаром. Он изучит состояние здоровья животного, его особенности и даст рекомендации. Если у пса есть хронические заболевания, то, скорее всего, придется купить корм хорошего качества по высокой цене. Если животное молодое и здоровое, возможно, получится обойтись менее дорогими вариантами. Лучшие корма для собак по версии экспертов Эксперты сайта «ПетОбзор» изучили составы кормов для собак и составили списки лучших. Основным критерием было соотношение цена/качество. Среди премиум кормов в 2024 году выделили Brit Premium by Nature (Чехия), Grand Prix (Россия), Monge (Италия), Meglium (Италия), Florida (Россия), Probalance (Россия), Blitz (Россия), Sirius (Россия), Acari Ciar (Россия). Как оказалось, среди российских кормов есть много достойных экземпляров, а вот популярные у собаководов Royal Canin и Hill's в список самых достойных не попали. Среди кормов супер премиум класса лучшими назвали Brit Care (Чехия), Kudo (Сербия), JJ-SPORT (Россия), Vivere (Италия), Brooksfield (Италия), Bon Appetit (Франция), Ontario (Чехия), Zillii (Россия) и Best Dinner (Россия). В холистик-классе лидерами стали корма для собак Alleva Holistic (Италия), Primordial (Италия), Farmina N&D (Сербия, Италия), GO (Канада) и Grandorf (Бельгия). НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В кормах для питомцев нашли нарушения Корма для собак каких марок одобрило Роскачество Эксперты Роскачества исследовали корма для собак только один раз. Это произошло пять лет назад, но результаты до сих пор выглядят любопытными. На первое место рейтинга Роскачества поднялись недорогие корма Perfect fit и Purina one для взрослых собак мелких пород старше одного года. Тогда их сочли полностью безопасными и закрывающими все потребности питомцев. Указанный на упаковке состав совпал с фактическим. Также в пятерку лучших по версии Роскачества вошли корма для собак следующих брендов: «365 дней»;

Perfect fit (куриный, для собак средних и крупных пород старше одного года);

Brit Care (беззерновой, гипоаллергенный для взрослых собак миниатюрных пород);

Purina One (для взрослых собак мелких пород с низкой физической активностью);

Savarra (для взрослых собак мелких пород);

Eukanuba (с высоким содержанием ягненка и риса);

Royal Canin (для взрослых собак мелких размеров старше 10 месяцев). Изучив качество кормов для собак специалисты сделали вывод, что прямой зависимостью между ним и стоимостью упаковки нет. Тем не менее стоит иметь в виду, что исследование проводили в 2019 году, и с тех пор ситуация могла измениться. Прежде чем купить корм для собаки, лучше все-таки пройти консультацию ветеринаром. Чем, кроме сухого корма, можно кормить собаку Помимо сухих, в магазинах есть влажные корма для собак. Они напоминают паштет или желе с кусочками, поэтому их удобно жевать щенкам и пожилым собакам. В качестве основного питания для взрослых здоровых особей влажные корма подходят не оптимально. У них сравнительно небольшая калорийность, поэтому приобретать придется большое количество упаковок, что выльется в значительную сумму. Также отсутствие твердой пищи плохо сказывается на деснах животных. Еще один популярный вариант — так называемое питание «натуралкой». При таком подходе собаки дают собакам свежее или отварное мясо, субпродукты, а также добавляют в рацион овощи и крупы. Многие варят для питомцев многосоставные каши с мясными ингредиентами. Такое питание может нравиться собакам, но хозяевам бывает очень трудно (или даже невозможно) добиться оптимального количества и соотношения питательных веществ в рационе псов.

