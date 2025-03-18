На съезде Российских промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин пошутил о неоправданном названии группы G7 как «Большая семерка». Российский лидер указывал на несоответствие названия этого объединения реальным размерам всех этих стран на карте.
Также Путин затронул вопросы возвращения западных компаний, ушедших из РФ, подчеркивая, что их возвращение возможно только на конкурсной основе. Главные заявления лидера России на прошедшем мероприятии — в материале URA.RU.
Большая Семерка
На съезде Российских промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу названия группы G7, известной как «Большая семерка». Он заявил, что такое название не соответствует действительным размерам данного объединения стран.
«Почему „семерка“ (G7) большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — сказал Путин. Прямой эфир со съезда Российских промышленников и предпринимателей транслировался на канале «Россия-24».
Возвращение западных компаний
Ушедшие западные компании, которые хотят вернуться в РФ, могут это сделать только на конкурсной основе. «Россия свободная страна. Кто хочет вернуться — пусть, пожалуйста, возвращаются на конкурсной основе. Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то „поезд ушел“, преференций ни для кого не будет», — сказал Путин. Он поручил правительству следить за прозрачностью процедуры возвращения.
Западный бизнес выразил желание вернуться
Российский президент Владимир Путин анонсировал возвращение в страну ряда зарубежных компаний. По его словам, некоторые из них готовы вернуться.
«Некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться, мы знаем об этом. Есть компании, кто сохранил персонал и технологии», — подчеркнул Путин. Он также предложил рассмотреть возможность потенциального возвращения иностранных компаний на территорию РФ.
О свободной торговле
Полная свобода торговли в мире сейчас невозможна, считает президент РФ. «Не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире. Как было прежде уже не будет», — сказал он.
Адаптация к санкциям
Владимир Путин заявил, что российский бизнес успешно адаптировался к международным санкциям, которые, по его словам, стали катализатором значительных структурных изменений в экономике страны. «Российский бизнес адаптировался к санкциям, они стали катализатором структурных изменений в экономике», — подчеркнул Путин.
Вопрос приватизации в РФ
Президент России выразил мнение о важности активного обсуждения вопросов приватизации на всех уровнях российского правительства и бизнес-сообщества. В своем выступлении он подчеркнул, что этот процесс должен быть продолжен, пока не будут найдены окончательные решения. «Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно», — сказал Путин.
Переохлаждение экономики
Глава государства также выразил мнение о неизбежности охлаждения экономики страны, однако подчеркнул важность предотвращения ее переохлаждения. В своем выступлении он использовал метафору, сравнив переохлаждение экономики с криокамерой. «Охлаждение экономики России неизбежно, но нужно не допустить переохлаждения, как в криокамере», — сказал Путин.
Инфляция
Сдерживание инфляции и поддержание низкого уровня безработицы в Российской Федерации являются приоритетными задачами, заявил Путин. «Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но малого и среднего», — указал президент. Цитату приводит 5 канал. Глава государства также выразил надежду, что РСПП вместе с другими деловыми ассоциациями страны активно включится в решение этой задачи.
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