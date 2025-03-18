«Ведомости»: челябинский экс-замгубернатора возглавит Ненецкий округ

Бывший сенатор Ирина Гехт может стать новым главой Ненецкого автономного округа (НАО) после объявления об отставке губернатора Юрия Бездудного. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на четыре источника, близких к администрации президента.
«Бывший сенатор Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО)», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Потенциального губернатора оценивают как вдумчивого человека, хорошо разбирающегося в социальной сфере.
Ирина Гехт имеет обширный опыт работы в различных регионах России, включая должности в Челябинской области и Запорожской области. Ее карьера включает работу в Совете Федерации от Челябинской области и позицию первого вице-губернатора этого региона, что делает ее мощным кандидатом на роль главы НАО, отмечают источники журналистов.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с Ириной Гехт. Однако она не ответила на его звонок.
Юрий Бездудный, руководитель Ненецкого автономного округа, 18 марта объявил о своем решении сложить полномочия. За шесть лет, проведенных в качестве главы региона, он сконцентрировал свои усилия на его развитии, особое внимание уделяя повышению уровня жизни жителей.
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