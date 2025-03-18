«Ведомости»: челябинский экс-замгубернатора возглавит Ненецкий округ

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Гехт может возглавить Ненецкий АО
Ирина Гехт может возглавить Ненецкий АО Фото:

Бывший сенатор Ирина Гехт может стать новым главой Ненецкого автономного округа (НАО) после объявления об отставке губернатора Юрия Бездудного. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на четыре источника, близких к администрации президента.

«Бывший сенатор Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО)», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Потенциального губернатора оценивают как вдумчивого человека, хорошо разбирающегося в социальной сфере. 

Ирина Гехт имеет обширный опыт работы в различных регионах России, включая должности в Челябинской области и Запорожской области. Ее карьера включает работу в Совете Федерации от Челябинской области и позицию первого вице-губернатора этого региона, что делает ее мощным кандидатом на роль главы НАО, отмечают источники журналистов. 

Корреспондент URA.RU пытался связаться с Ириной Гехт. Однако она не ответила на его звонок. 

Юрий Бездудный, руководитель Ненецкого автономного округа, 18 марта объявил о своем решении сложить полномочия. За шесть лет, проведенных в качестве главы региона, он сконцентрировал свои усилия на его развитии, особое внимание уделяя повышению уровня жизни жителей.

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Бывший сенатор Ирина Гехт может стать новым главой Ненецкого автономного округа (НАО) после объявления об отставке губернатора Юрия Бездудного. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на четыре источника, близких к администрации президента. «Бывший сенатор Ирина Гехт может возглавить Ненецкий автономный округ (НАО)», — передают журналисты, ссылаясь на источники. Потенциального губернатора оценивают как вдумчивого человека, хорошо разбирающегося в социальной сфере.  Ирина Гехт имеет обширный опыт работы в различных регионах России, включая должности в Челябинской области и Запорожской области. Ее карьера включает работу в Совете Федерации от Челябинской области и позицию первого вице-губернатора этого региона, что делает ее мощным кандидатом на роль главы НАО, отмечают источники журналистов.  Корреспондент URA.RU пытался связаться с Ириной Гехт. Однако она не ответила на его звонок.  Юрий Бездудный, руководитель Ненецкого автономного округа, 18 марта объявил о своем решении сложить полномочия. За шесть лет, проведенных в качестве главы региона, он сконцентрировал свои усилия на его развитии, особое внимание уделяя повышению уровня жизни жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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