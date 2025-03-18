Пользующаяся популярностью у молодежи певица Надежда Кадышева со второй попытки добралась до Урала. Артистка собрала полный зал в «Екатеринбург-ЭКСПО» и с самого начала концерта подняла всех с мест, в том числе и молодое поколение.
«Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рада видеть вас на сегодняшнем концерте. Я вам всем желаю приятного вечера, хорошего настроения, доброго здоровья. Пусть все будет хорошо и красиво. Низкий вам земной поклон», — сказала артистка в начале мероприятия. Видео с выступления появилось в telegram-канале «Екатеринбург-ЭКСПО».
Тысячи поклонников приехали на самую крупную концертную площадку, чтобы вживую услышать «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» и другие легендарные песни. Хором подпевает весь зал, а также в пляс пустилась молодежь, которую регулярно замечают на выступлениях певицы.
Изначально народная артистка планировала спеть в Екатеринбурге 28 ноября, но пожертвовала концертом на Урале ради выступления в Кремлевском Дворце. Кадышева и «Золотое кольцо» стали особенно популярны у молодежи в 2024 году: люди регулярно снимают видео в соцсетях на хиты певицы.
Из-за ажиотажа организаторам концерта в Екатеринбурге даже пришлось арендовать зал побольше — вместо ККТ «Космос» коллектив решил петь в «Екатеринбург-ЭКСПО». Билеты на шоу расхватали быстро — даже за 15 тысяч рублей.
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