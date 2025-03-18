Челябинский губернатор Текслер поздравил бывшую подчиненную с назначением на высокий пост

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Ирину Гехт, бывшего первого вице-губернатор региона, с назначением временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Поздравляю Вас с назначением, которое стало проявлением особого доверия и высокой оценки Ваших профессиональных и личных качеств. Вы трудились на Южном Урале, приобрели здесь значительную часть опыта», — отметит Текслер в своем поздравлении.
Губернатор выразил уверенность, что Гехт пригодятся компетенции и лучшие практики, накопленные за годы работы в челябинском правительстве. Регион, где она назначена врио главы, Текслер назвал непростым, но перспективным.
Президент Владимир Путин накануне назначил челябинского экс-замгубернатора Гехт врио главы НАО. Гехт работала в структурах правительства Челябинской области с апреля 2010 года, где начала карьеру с должности первого замминистра социальных отношений региона. В 2012 году была назначена вице-губернатором по социальным вопросам. С сентября 2014 года по июль 2019 года Гехт представляла Челябинскую область в Совете Федерации, откуда ушла на должность первого заместителя главы региона.
Правительство Челябинской области она покинула 7 мая 2024 году и стала председателем правительства Запорожской области. Оттуда уволилась в конце января 2025 года.
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