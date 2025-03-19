Насколько сильна магнитная буря 20 марта 2025: что известно о вспышках на Солнце, прогноз

В четверг, 20 марта 2025 года, на Земле ожидается слабая геомагнитная активность, которая может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей. Несмотря на относительно низкую интенсивность предстоящих магнитных колебаний, эксперты советуют следить за своим состоянием и принимать необходимые меры предосторожности. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури составляет 21%, а геомагнитный индекс Kp не превысит 4 баллов. Подробнее солнечных вспышках в марте, силе и интесивности магнитных возмущений — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в марте 2025 года
На прошлой недели Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов, вызванных ускоренными потоками солнечного ветра. Причиной послужили корональные дыры на Солнце.
В течение нескольких дней на Солнце фиксировались многочисленные и интенсивные вспышки, количество которых в некоторые дни достигало двух десятков. К выходным активность начала снижаться, однако о полной стабилизации говорить пока рано.
По данным наблюдений, 16 марта на Солнце произошло восемь вспышек класса C (слабой интенсивности). Эти явления не представляли серьезной угрозы для Земли, так как не обладали достаточной энергией для генерации опасных выбросов солнечного вещества.
В начале недели, в понедельник 17 марта ситуация изменилась. вспышек стало больше — 13, да так, одна из них достигла класса M. По последним данным, 19 марта, на Солнце уже произошла одна вспышка класса C2.1. Она началась в 00:04, достигла максимума в 00:12 и завершилась в 00:21 по UTC.
Прогноз магнитной бури 20 марта 2025
На текущий момент, 19 марта, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии с показателем геомагнитного индекса Kp = 2.33. По прогнозам на 20 марта 2025 года, ситуация останется относительно стабильной.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, вероятность магнитной бури 20 марта составляет 21%, вероятность геомагнитных возмущений — 30%, а вероятность спокойной магнитосферы — 49%. Таким образом, шанс того, что магнитосфера останется спокойной, превышает вероятность возникновения бури или возмущений.
Геомагнитный индекс Kp не должен превышать четырех баллов по шкале, что соответствует незначительным возмущениям магнитного поля. Прогнозное значение индекса Ap, который измеряет среднесуточную геомагнитную активность, составляет 12 — такой же показатель, как и накануне, 19 марта.
Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение на длине волны 10,7 см, ожидается на уровне 185 единиц. Это указывает на сохранение довольно высокой солнечной активности.
Согласно долгосрочным прогнозам, после относительного затишья в середине марта ситуация может обостриться к концу месяца. Более сильная магнитная буря уровня G1 ожидается с 27 по 28 марта. А в начале апреля, примерно с 5 числа, прогнозируется продолжительный 10-дневный период возмущений магнитного поля.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, заряженные частицы солнечного вещества устремляются к нашей планете и взаимодействуют с её магнитным полем.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале Kp от 0 до 9 баллов. Значение 0-2 считается нормальным состоянием, 3-4 — слабым возмущением, 5 — умеренной магнитной бурей, 6-7 — сильной, а 8-9 — экстремальной. Чем выше значение индекса, тем более выраженное воздействие буря оказывает на технические системы и здоровье людей.
Корональные выбросы массы (КВМ) происходят, когда среда на Солнце становится нестабильной, и часть солнечной короны выбрасывается в космос. Эти выбросы содержат заряженные частицы, которые могут достигать Земли с высокой скоростью. Когда эти частицы попадают в магнитное поле Земли, они могут создавать различные геомагнитные эффекты, включая полярные сияния и, в некоторых случаях, серьезные сбои в электронных системах.
Как снизить влияние магнитных бурь
Даже слабые геомагнитные возмущения могут отражаться на самочувствии метеозависимых людей. В такие периоды часто наблюдаются головные боли, перепады настроения, бессонница и обострение хронических заболеваний. Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, рекомендуется:
- Соблюдать режим дня, полноценно отдыхать и высыпаться
- Ограничить физические и эмоциональные нагрузки
- Сократить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи
- Увеличить время пребывания на свежем воздухе
- При необходимости принимать назначенные врачом лекарства, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Особенно внимательными к своему самочувствию в период магнитных возмущений должны быть люди с хроническими заболеваниями. Также пожилые люди, беременные женщины и дети.
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