Свердловский застройщик решит проблему дольщиков заброшенного долгостроя Кургана

Застройщик «Премьер» из Екатеринбурга, входящий в группу компаний «Практика», займется решением проблем дольщиков заброшенного долгостроя в центре Кургана. Об этом корреспонденту URU.RU эксклюзивно рассказали в пресс-службе девелопера. Получить квартиры уже более двух десятков лет не могут 10 дольщиков.
«Согласно договору с администрацией города, „Практике“ предстоит решить вопрос с десятью дольщиками. Также компания снесет уже расселенное двухэтажное здание, где на первом этаже когда-то находилась известная пельменная и кафе „Урал“, а на втором — несколько квартир», — сообщили URA.RU в компании.
Строительство многоэтажки в районе ЦУМа было начато в 2004 году. Возводить жилой комплекс начинала «Корпорация Спэлс». Дом должен был стать одной из первых 17-этажек в Кургане, но работы остановились на 15% готовности. Проект заморозился, а после в 2014 году участок с недостроем был выкуплен застройщиком Александром Бабочкиным. Однако смена собственников не повлияла на процесс и недострой так и остался заброшенным. Возобновление строительных работ осложнено рядом проблем. Среди них — нерешенные вопросы с дольщиками, техдокументацией и выкупом отдельных зданий, которые за годы простоя перешли частникам.
Спустя годы судебных разбирательство бизнесмена и чиновников землю с недостроем выставили на аукцион. Участок под КРТ был продан свердловской компании «Премьер» за 20 миллионов рублей. Застройщику предстоит сносить незаконченный объект и рядом стоящее бывшее здание кафе. Приход иногороднего девелопера позволит решить не только проблемы дольщиков, но и создать на месте заброшенного здания новый жилой комплекс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.