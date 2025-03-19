Свердловский застройщик решит проблему дольщиков заброшенного долгостроя Кургана

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Свердловская компания займется проблемами дольщиков заброшенного долгостроя
Свердловская компания займется проблемами дольщиков заброшенного долгостроя Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Застройщик «Премьер» из Екатеринбурга, входящий в группу компаний «Практика», займется решением проблем дольщиков заброшенного долгостроя в центре Кургана. Об этом корреспонденту URU.RU эксклюзивно рассказали в пресс-службе девелопера. Получить квартиры уже более двух десятков лет не могут 10 дольщиков.

«Согласно договору с администрацией города, „Практике“ предстоит решить вопрос с десятью дольщиками. Также компания снесет уже расселенное двухэтажное здание, где на первом этаже когда-то находилась известная пельменная и кафе „Урал“, а на втором — несколько квартир», — сообщили URA.RU в компании.

Строительство многоэтажки в районе ЦУМа было начато в 2004 году. Возводить жилой комплекс начинала «Корпорация Спэлс». Дом должен был стать одной из первых 17-этажек в Кургане, но работы остановились на 15% готовности. Проект заморозился, а после в 2014 году участок с недостроем был выкуплен застройщиком Александром Бабочкиным. Однако смена собственников не повлияла на процесс и недострой так и остался заброшенным. Возобновление строительных работ осложнено рядом проблем. Среди них — нерешенные вопросы с дольщиками, техдокументацией и выкупом отдельных зданий, которые за годы простоя перешли частникам. 

Спустя годы судебных разбирательство бизнесмена и чиновников землю с недостроем выставили на аукцион. Участок под КРТ был продан свердловской компании «Премьер» за 20 миллионов рублей. Застройщику предстоит сносить незаконченный объект и рядом стоящее бывшее здание кафе. Приход иногороднего девелопера позволит решить не только проблемы дольщиков, но и создать на месте заброшенного здания новый жилой комплекс. 

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Застройщик «Премьер» из Екатеринбурга, входящий в группу компаний «Практика», займется решением проблем дольщиков заброшенного долгостроя в центре Кургана. Об этом корреспонденту URU.RU эксклюзивно рассказали в пресс-службе девелопера. Получить квартиры уже более двух десятков лет не могут 10 дольщиков. «Согласно договору с администрацией города, „Практике“ предстоит решить вопрос с десятью дольщиками. Также компания снесет уже расселенное двухэтажное здание, где на первом этаже когда-то находилась известная пельменная и кафе „Урал“, а на втором — несколько квартир», — сообщили URA.RU в компании. Строительство многоэтажки в районе ЦУМа было начато в 2004 году. Возводить жилой комплекс начинала «Корпорация Спэлс». Дом должен был стать одной из первых 17-этажек в Кургане, но работы остановились на 15% готовности. Проект заморозился, а после в 2014 году участок с недостроем был выкуплен застройщиком Александром Бабочкиным. Однако смена собственников не повлияла на процесс и недострой так и остался заброшенным. Возобновление строительных работ осложнено рядом проблем. Среди них — нерешенные вопросы с дольщиками, техдокументацией и выкупом отдельных зданий, которые за годы простоя перешли частникам.  Спустя годы судебных разбирательство бизнесмена и чиновников землю с недостроем выставили на аукцион. Участок под КРТ был продан свердловской компании «Премьер» за 20 миллионов рублей. Застройщику предстоит сносить незаконченный объект и рядом стоящее бывшее здание кафе. Приход иногороднего девелопера позволит решить не только проблемы дольщиков, но и создать на месте заброшенного здания новый жилой комплекс. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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