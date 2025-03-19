Kras Mash показал видео с похищенной в Ачинске школьницей

Возможные похитители 15-летней школьницы из Ачинска вышли на связь и записали видеообращение девочки. В нем она сказала, что с ней все хорошо, и она соскучилась по матери и отцу, сообщают telegram-каналы.
«Предполагаемые похитители 15-летней Даши вышли с Kras Mash на связь и записали обращение девочки», — пишет telegram-канал Kras Mash. Там же было опубликовано видео, на котором школьница плачет и выглядит запуганной. Девочка также сказала, что очень хочет домой.
Ранее мать 15-летней школьницы обратилась в полицию с сообщением о пропаже своей дочери, которая ушла из дома в Ачинске 18 марта днем. Спустя два часа после исчезновения, родители получили видеосообщение с телефона дочери. На записи видно, как девочка, находясь на кладбище и плача, извиняется перед человеком с прозвищем «дядя Юра Комар» за то, что якобы обманула его, взяв 300 тысяч рублей под предлогом покупки бронежилетов. Затем она просит прощения у группировки «Вагнер» и говорит, что за ней приехал «дядя Сережа».
Следственный комитет сообщил, что похитители требуют от родителей выкуп в размере 500 тысяч рублей за освобождение девочки. С момента отправки видео школьница не вернулась домой, и в настоящее время ее активно разыскивает полиция. По факту похищения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
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