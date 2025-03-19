Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области

Жители Курской области, угнанные ВСУ в украинские Сумы, могут быть возвращены на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщив, что ведутся соответствующие переговоры.
По ее словам, в Сумах сейчас находятся 76 жителей Курской области. «Мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и вернули на родину», — заявила Москалькова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной. Как он сообщил в телефонном разговоре президенту США Дональду Трампу, каждая сторона должна передать по 175 человек. Украине, кроме того, передадут 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.
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