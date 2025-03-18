18 марта 2025

План Трампа — закрыть Украину как антироссийский проект

Политолог Зудин — о том, почему президент США спешит заключить мир с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США Дональд Трамп спешит завершить конфликт с Россией, так как впереди большое противостояние с Китаем, считает политолог Алексей Зудин
Президент США Дональд Трамп спешит завершить конфликт с Россией, так как впереди большое противостояние с Китаем, считает политолог Алексей Зудин Фото:

Президент США Дональд Трамп спешит урегулировать украинский конфликт, чтобы окончательно закрыть Украину как антироссийский проект. Ему нужно высвободить ресурсы для конфронтации с Китаем, объяснил URA.RU итоги второго за месяц телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. Эксперт считает, что пересмотру подлежат отношения США не только с Киевом, но и с европейскими столицами. 

— Путин во время второго за месяц с небольшим разговора с Трампом откликнулся на инициативу о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре и сразу дал российским военным соответствующую команду. Можно ли сказать, что частичное перемирие вступает в силу уже сейчас? Какие санкции применят к Киеву, если он не пойдет навстречу этому предложению?

США хотят повторить прием Киссинджера 1970-х и рассорить Россию с Китаем, считает политолог
США хотят повторить прием Киссинджера 1970-х и рассорить Россию с Китаем, считает политолог
Фото:

— Я бы так не сказал, но можно точно утверждать, что инициатива Путина станет лакмусовой бумажкой реальных намерений сторон. Есть основания полагать, и сам российский лидер в разговоре с Трампом это подчеркнул, что Украина нарушит такую договоренность. Однако США как кураторы киевского режима, благодаря этому соглашению получат дополнительные основания, чтобы дисциплинировать своих подопечных.

План Соединенных Штатов заключается в том, чтобы закрыть Украину как антироссийский проект, создать нейтральное государство и переключить все свои силы и внимание на азиатское направление. Исходя из этого желания, Трамп будет предпринимать все усилия по урегулированию конфликта.

Он помнит о риске потерять через два года то хрупкое большинство в конгрессе, которое есть у него сейчас и которое помогает ему действовать во внешней политике более решительно. Через пару лет такой власти у его партии может не быть, поэтому он будет делать все возможное, чтобы перенастроить Америку на свой курс, адаптировать ее под антикитайскую концепцию. Да, демократы, если отвоюют места в конгрессе, могут взять реванш и обратить его решения вспять. Тем сильнее должно быть желание действующей администрации ускоренными темпами свернуть конфликт с Россией.

— Вашингтон вложил десятки миллиардов долларов в военные действия, вооружил Киев и отправил на помощь советников, операторов ПВО и артиллерии, разведчиков. Почему же теперь США выгодно урегулирование конфликта? Новая администрация пересматривает общую геостратегию?

— Да, администрация Трампа приняла новую внешнеполитическую концепцию, которая строится не на конфронтации с Россией, а на противостоянии Китаю. То есть новая американская власть желает урегулировать конфликт не потому, что хочет преподнести подарок Москве и лично Владимиру Путину, а потому, что видит угрозу в возрастающей экономической и военной мощи Пекина. Китай укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Штаты не могут смотреть на это спокойно.

Это заставляет их серьезно пересматривать отношения как с Украиной, так и с европейскими партнерами. Они становятся гораздо более утилитарными и прагматичными: американцы сбрасывают с себя роль щедрого покровителя, готового платить за безопасность ЕС.
ЕС не сможет долго вооружать Украину и действовать вопреки США, полагает эксперт
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

- Какое место в новой концепции Штаты отводят России?

- Отношения с Россией пересматриваются. Здесь стоит вспомнить и о тактике госсекретаря Генри Киссинджера. В 1960-1970 годы он стремился поссорить КНР с СССР и еще сильнее расколоть социалистический блок, в котором наметились трещины после смерти Сталина и разоблачения культа его личности на XX съезде КПСС. Отход советского руководства от сталинского курса вызвал недовольство первого секретаря ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, чем не преминул воспользоваться Вашингтон, сблизившийся с Пекином и подстрекавший его на конфликт с Москвой.

Подход знаменитого американского дипломата XX века Штаты хотят использовать сегодня в отношении России: рассорить Москву с главным азиатским партнером или хотя бы добиться ее нейтралитета в будущем конфликте двух крупнейших экономик планеты.

- Каковы шансы сделать это?

- Внести разлад между Россией и Китаем не получится. Наши отношения крепнут, и это отвечает интересам нашей страны. Но это не означает, что мы полностью отметем сотрудничество с США. Не зря в Белом доме после телефонной беседы Путина и Трампа подчеркнули, что совместная дипломатическая работа на Ближнем Востоке в будущем может стать удачным примером, когда Россия и Соединенные Штаты действуют вместе ради более стабильного и безопасного мира. Еще одним стабилизирующим фактором в двусторонних отношениях могут стать крупные контракты в сфере экономики, о чем также сказали американцы. Они снизят вероятность будущих конфликтов.

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Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

— Россия выдвинула условие для установления 30-дневного перемирия в зоне СВО: Киев должен отказаться от мобилизации на этот период, а Запад — прекратить поставки вооружений. Как проконтролировать выполнение этого условия? Какие меры может принять Россия, если увидит нарушение перемирия?

— Поскольку ни о каких конкретных мерах в разговоре Путина и Трампа пока не упоминалось, первое время, мне кажется, мы будем полагаться на доступные методы контроля и наблюдения: это данные наземной и спутниковой разведки. Мы рассчитываем, что и США подключат свои возможности для контроля за соблюдением перемирия. Конечно, оружие ВСУ дают не только американцы, но и европейцы, поэтому Вашингтон, чтобы добиться деэскалации в Восточной Европе, может надавить на партнеров из ЕС для прекращения поставок военной техники и оборудования.

Ни Франция, ни Британия не самостоятельны в своих действиях, несмотря на наличие у них ВПК, полагает политолог
Фото: Министерство обороны Великобритании

— Россия и США, похоже, нашли некоторый компромисс по Украине. Что, если Киев будет против выдвинутых Путиным условий, тем более что российский президент предупредил Трампа о недоговороспособности украинских властей? Как принудить Киев пойти на мировую? Ведь помимо американских поставщиков оружия есть еще и французский, немецкий, британский, шведский и чешский ВПК, а значит, там уверены в возможности продолжать боевые действия без поддержки Штатов.

— У США достаточно экономических, финансовых и военных инструментов давления как на Украину, так и на европейских союзников, в том числе право вето в главном военном институте Запада — НАТО. Известно, что первую скрипку в антироссийской политике на европейском континенте играет Британия. Недавно в газете Times, которая считается рупором английского правящего политического и промышленного класса, вышла статья, критиковавшая инициативу премьера Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину.

И британские, и французские, и немецкие элиты ориентируются в первую очередь на мнение и позицию США, поэтому, если даже отдельные политики в Париже, Лондоне и Берлине попытаются продолжить военные действия, надолго их не хватит, они будут вынуждены уступить под давлением правящего класса в своих государствах.

Даже Франция, которая позиционирует себя как особенного, не зависящего от Штатов игрока, обладающего ядерным оружием, атомным подводным флотом и ВПК, не способна что-то ощутимое сказать против заокеанских союзников. Все мы помним историю с AUKUS. В 2021 году Штаты и Британия заключили с Австралией военный союз и вдобавок продали ей собственные атомные субмарины, сорвав выгодный контракт Парижа на 66 миллиардов долларов. Французские оружейники должны были передать Канберре 12 дизель-электрических подлодок, но Вашингтон нарушил эти планы. Французы долго возмущались, но сделать ничего могущественному партнеру не смогли. Это ярко свидетельствует о том, насколько самостоятельны европейские страны.

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Президент США Дональд Трамп спешит урегулировать украинский конфликт, чтобы окончательно закрыть Украину как антироссийский проект. Ему нужно высвободить ресурсы для конфронтации с Китаем, объяснил URA.RU итоги второго за месяц телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. Эксперт считает, что пересмотру подлежат отношения США не только с Киевом, но и с европейскими столицами.  — Путин во время второго за месяц с небольшим разговора с Трампом откликнулся на инициативу о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре и сразу дал российским военным соответствующую команду. Можно ли сказать, что частичное перемирие вступает в силу уже сейчас? Какие санкции применят к Киеву, если он не пойдет навстречу этому предложению? — Я бы так не сказал, но можно точно утверждать, что инициатива Путина станет лакмусовой бумажкой реальных намерений сторон. Есть основания полагать, и сам российский лидер в разговоре с Трампом это подчеркнул, что Украина нарушит такую договоренность. Однако США как кураторы киевского режима, благодаря этому соглашению получат дополнительные основания, чтобы дисциплинировать своих подопечных. Он помнит о риске потерять через два года то хрупкое большинство в конгрессе, которое есть у него сейчас и которое помогает ему действовать во внешней политике более решительно. Через пару лет такой власти у его партии может не быть, поэтому он будет делать все возможное, чтобы перенастроить Америку на свой курс, адаптировать ее под антикитайскую концепцию. Да, демократы, если отвоюют места в конгрессе, могут взять реванш и обратить его решения вспять. Тем сильнее должно быть желание действующей администрации ускоренными темпами свернуть конфликт с Россией. — Вашингтон вложил десятки миллиардов долларов в военные действия, вооружил Киев и отправил на помощь советников, операторов ПВО и артиллерии, разведчиков. Почему же теперь США выгодно урегулирование конфликта? Новая администрация пересматривает общую геостратегию? — Да, администрация Трампа приняла новую внешнеполитическую концепцию, которая строится не на конфронтации с Россией, а на противостоянии Китаю. То есть новая американская власть желает урегулировать конфликт не потому, что хочет преподнести подарок Москве и лично Владимиру Путину, а потому, что видит угрозу в возрастающей экономической и военной мощи Пекина. Китай укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Штаты не могут смотреть на это спокойно. - Какое место в новой концепции Штаты отводят России? - Отношения с Россией пересматриваются. Здесь стоит вспомнить и о тактике госсекретаря Генри Киссинджера. В 1960-1970 годы он стремился поссорить КНР с СССР и еще сильнее расколоть социалистический блок, в котором наметились трещины после смерти Сталина и разоблачения культа его личности на XX съезде КПСС. Отход советского руководства от сталинского курса вызвал недовольство первого секретаря ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, чем не преминул воспользоваться Вашингтон, сблизившийся с Пекином и подстрекавший его на конфликт с Москвой. Подход знаменитого американского дипломата XX века Штаты хотят использовать сегодня в отношении России: рассорить Москву с главным азиатским партнером или хотя бы добиться ее нейтралитета в будущем конфликте двух крупнейших экономик планеты. - Каковы шансы сделать это? - Внести разлад между Россией и Китаем не получится. Наши отношения крепнут, и это отвечает интересам нашей страны. Но это не означает, что мы полностью отметем сотрудничество с США. Не зря в Белом доме после телефонной беседы Путина и Трампа подчеркнули, что совместная дипломатическая работа на Ближнем Востоке в будущем может стать удачным примером, когда Россия и Соединенные Штаты действуют вместе ради более стабильного и безопасного мира. Еще одним стабилизирующим фактором в двусторонних отношениях могут стать крупные контракты в сфере экономики, о чем также сказали американцы. Они снизят вероятность будущих конфликтов. — Россия выдвинула условие для установления 30-дневного перемирия в зоне СВО: Киев должен отказаться от мобилизации на этот период, а Запад — прекратить поставки вооружений. Как проконтролировать выполнение этого условия? Какие меры может принять Россия, если увидит нарушение перемирия? — Поскольку ни о каких конкретных мерах в разговоре Путина и Трампа пока не упоминалось, первое время, мне кажется, мы будем полагаться на доступные методы контроля и наблюдения: это данные наземной и спутниковой разведки. Мы рассчитываем, что и США подключат свои возможности для контроля за соблюдением перемирия. Конечно, оружие ВСУ дают не только американцы, но и европейцы, поэтому Вашингтон, чтобы добиться деэскалации в Восточной Европе, может надавить на партнеров из ЕС для прекращения поставок военной техники и оборудования. — Россия и США, похоже, нашли некоторый компромисс по Украине. Что, если Киев будет против выдвинутых Путиным условий, тем более что российский президент предупредил Трампа о недоговороспособности украинских властей? Как принудить Киев пойти на мировую? Ведь помимо американских поставщиков оружия есть еще и французский, немецкий, британский, шведский и чешский ВПК, а значит, там уверены в возможности продолжать боевые действия без поддержки Штатов. — У США достаточно экономических, финансовых и военных инструментов давления как на Украину, так и на европейских союзников, в том числе право вето в главном военном институте Запада — НАТО. Известно, что первую скрипку в антироссийской политике на европейском континенте играет Британия. Недавно в газете Times, которая считается рупором английского правящего политического и промышленного класса, вышла статья, критиковавшая инициативу премьера Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину. Даже Франция, которая позиционирует себя как особенного, не зависящего от Штатов игрока, обладающего ядерным оружием, атомным подводным флотом и ВПК, не способна что-то ощутимое сказать против заокеанских союзников. Все мы помним историю с AUKUS. В 2021 году Штаты и Британия заключили с Австралией военный союз и вдобавок продали ей собственные атомные субмарины, сорвав выгодный контракт Парижа на 66 миллиардов долларов. Французские оружейники должны были передать Канберре 12 дизель-электрических подлодок, но Вашингтон нарушил эти планы. Французы долго возмущались, но сделать ничего могущественному партнеру не смогли. Это ярко свидетельствует о том, насколько самостоятельны европейские страны.
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