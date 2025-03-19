«Кузница кадров и сигнал элитам»: что значит карьерный взлет Ирины Гехт для Челябинской области

Политолог Юрин счел назначение нового главы НАО сигналом челябинским элитам

19 марта 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт стала индикатором отношения федерального центра к Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ирина Гехт возглавила Ненецкий автономный округ Решение Владимира Путина назначить Ирину Гехт губернатором Ненецкого автономного округа выглядит как своего рода сигнал челябинским элитам. Такую точку высказал URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Как и его коллега Александр Мельников, он также считает, что назначение подтверждает статус Челябинской области как поставщика кадров федерального уровня. «Примечательно, что в двух из четырех новых регионов России две руководящие должности получили те, кто работал в структурах власти Челябинской области. И сейчас правительство ЛНР возглавляет бывший челябинский вице-губернатор Егор Ковальчук. А Ирина Гехт с поста председателя правительства Запорожья переходит в Ненецкий автономный округ. Значит, кадры из Челябинской области востребованы на самом высоком уровне. Гехт и Ковальчук, кстати, работали при трех губернаторах. Это сигнал челябинским элитам. Сумеете показать свою эффективность при смене власти региона, сможете доказать ее в новом регионе — будете двигаться вперед», — считает директор бюро политконсалтинга и медиа-коммуникаций «Парадигма» Александр Юрин. Новость по теме Медалистка, чемпионка, идеальный немецкий: самые интересные факты о новом ненецком губернаторе Гехт «Я бы оценил это как особый знак внимания Кремля к региону, который становится кузницей кадров. Именно с Челябинской областью связана большая часть политической карьеры Гехт, где она начинала в качестве помощника депутата Госдумы Михаила Гришанкова. Именно Гехт согласовал Кремль, когда ее отправили руководить правительством Запорожья, а теперь — новый карьерный виток. Заход на пост главы НАО, в экономически малопривлекательный регион с небольшой численностью населения, сложно назвать большим карьерным скачком. Но это решение президента подчеркивает, что Гехт остается в федеральной обойме перспективных политиков», — говорит политолог Александр Мельников. Он также добавил, что не случайно многие поздравили Гехт с новым назначением, в том числе губернатор Алексей Текслер, с которым она проработала почти пять лет. Путин подписал указ о назначении Гехт врио Ненецкого автономного округа 18 марта. На встрече с ней глава государства указал, что в НАО одна из серьезных ресурсных баз страны. Работу в органах госвласти Гехт начинала в родном Челябинске с должности первого замминистра социальных отношений региона. Работала на посту вице-губернатора, сенатора, председателя правительства Запорожья. Сейчас Ирина Гехт руководит округом в статусе «врио». Однако долго это не продлится: по информации URA.RU, уже до конца недели окружное собрание проголосует за ее избрание губернатором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение Владимира Путина назначить Ирину Гехт губернатором Ненецкого автономного округа выглядит как своего рода сигнал челябинским элитам. Такую точку высказал URA.RU политтехнолог Александр Юрин. Как и его коллега Александр Мельников, он также считает, что назначение подтверждает статус Челябинской области как поставщика кадров федерального уровня. «Примечательно, что в двух из четырех новых регионов России две руководящие должности получили те, кто работал в структурах власти Челябинской области. И сейчас правительство ЛНР возглавляет бывший челябинский вице-губернатор Егор Ковальчук. А Ирина Гехт с поста председателя правительства Запорожья переходит в Ненецкий автономный округ. Значит, кадры из Челябинской области востребованы на самом высоком уровне. Гехт и Ковальчук, кстати, работали при трех губернаторах. Это сигнал челябинским элитам. Сумеете показать свою эффективность при смене власти региона, сможете доказать ее в новом регионе — будете двигаться вперед», — считает директор бюро политконсалтинга и медиа-коммуникаций «Парадигма» Александр Юрин. «Я бы оценил это как особый знак внимания Кремля к региону, который становится кузницей кадров. Именно с Челябинской областью связана большая часть политической карьеры Гехт, где она начинала в качестве помощника депутата Госдумы Михаила Гришанкова. Именно Гехт согласовал Кремль, когда ее отправили руководить правительством Запорожья, а теперь — новый карьерный виток. Заход на пост главы НАО, в экономически малопривлекательный регион с небольшой численностью населения, сложно назвать большим карьерным скачком. Но это решение президента подчеркивает, что Гехт остается в федеральной обойме перспективных политиков», — говорит политолог Александр Мельников. Он также добавил, что не случайно многие поздравили Гехт с новым назначением, в том числе губернатор Алексей Текслер, с которым она проработала почти пять лет. Путин подписал указ о назначении Гехт врио Ненецкого автономного округа 18 марта. На встрече с ней глава государства указал, что в НАО одна из серьезных ресурсных баз страны. Работу в органах госвласти Гехт начинала в родном Челябинске с должности первого замминистра социальных отношений региона. Работала на посту вице-губернатора, сенатора, председателя правительства Запорожья. Сейчас Ирина Гехт руководит округом в статусе «врио». Однако долго это не продлится: по информации URA.RU, уже до конца недели окружное собрание проголосует за ее избрание губернатором.