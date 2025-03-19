Фигурантов «тюменского дела» внесли в список террористов и экстремистов

Фигурантов так называемого «тюменского дела», которые в сентябре 2022 года были задержаны со взрывным устройством рядом с ТЭЦ Тюмени, внесли в список террористов и экстремистов Росфиномониторинга. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Туда же попали имена их сообщников, задержанных силовиками позднее.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Олейник Никита Витальевич*, 13.05.1995 г.р. , г. Сургут Тюменской области; Айдын Дениз Алаттинович*, 21.07.1999 г.р. , г. Тюмень; Незнамов Юрий Евгеньевич*, 06.06.1995 г.р. , г. Екатеринбург. Паклин Роман Владимирович*, 21.08.1997 г.р. , г. Шадринск Курганской области», — указано на официальном сайте Росфинмониторинга.
Ранее в список террористов и экстремистов был внесен еще один участник «тюменского дела» — Кирилл Брик* из села Вагай Тюменской области. Который отбывает восьмилетний срок лишения свободы за создание террористического сообщества, изготовление и хранение взрывчатки и оружия, а также подготовку теракта.
Задержания по «тюменскому делу» начались в сентябре 2022 года. После того, как рядом с ТЭЦ Тюмени были задержаны несколько молодых людей со взрывным устройством.
*внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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