Фигурантов «тюменского дела» внесли в список террористов и экстремистов

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Термин «тюменское дело» появился в 2022 году
Термин «тюменское дело» появился в 2022 году Фото:

Фигурантов так называемого «тюменского дела», которые в сентябре 2022 года были задержаны со взрывным устройством рядом с ТЭЦ Тюмени, внесли в список террористов и экстремистов Росфиномониторинга. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Туда же попали имена их сообщников, задержанных силовиками позднее.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Олейник Никита Витальевич*, 13.05.1995 г.р. , г. Сургут Тюменской области; Айдын Дениз Алаттинович*, 21.07.1999 г.р. , г. Тюмень; Незнамов Юрий Евгеньевич*, 06.06.1995 г.р. , г. Екатеринбург. Паклин Роман Владимирович*, 21.08.1997 г.р. , г. Шадринск Курганской области», — указано на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее в список террористов и экстремистов был внесен еще один участник «тюменского дела» — Кирилл Брик* из села Вагай Тюменской области. Который отбывает восьмилетний срок лишения свободы за создание террористического сообщества, изготовление и хранение взрывчатки и оружия, а также подготовку теракта.

Задержания по «тюменскому делу» начались в сентябре 2022 года. После того, как рядом с ТЭЦ Тюмени были задержаны несколько молодых людей со взрывным устройством.

*внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Фигурантов так называемого «тюменского дела», которые в сентябре 2022 года были задержаны со взрывным устройством рядом с ТЭЦ Тюмени, внесли в список террористов и экстремистов Росфиномониторинга. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Туда же попали имена их сообщников, задержанных силовиками позднее. «Перечень террористов и экстремистов (включенные): Олейник Никита Витальевич*, 13.05.1995 г.р. , г. Сургут Тюменской области; Айдын Дениз Алаттинович*, 21.07.1999 г.р. , г. Тюмень; Незнамов Юрий Евгеньевич*, 06.06.1995 г.р. , г. Екатеринбург. Паклин Роман Владимирович*, 21.08.1997 г.р. , г. Шадринск Курганской области», — указано на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее в список террористов и экстремистов был внесен еще один участник «тюменского дела» — Кирилл Брик* из села Вагай Тюменской области. Который отбывает восьмилетний срок лишения свободы за создание террористического сообщества, изготовление и хранение взрывчатки и оружия, а также подготовку теракта. Задержания по «тюменскому делу» начались в сентябре 2022 года. После того, как рядом с ТЭЦ Тюмени были задержаны несколько молодых людей со взрывным устройством. *внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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