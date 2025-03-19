Бывший замначальника ИК-37 в Пермском крае, получивший срок, уехал на СВО

Бывший заместитель начальника исправительной колонии №37 в Пермском крае Андрей Шварев, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, уехал на СВО. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое состоялось в Ленинском районном суде Перми. На нем рассматривался иск Шварева к ГУФСИН РФ по Прикамью.
«Бывший замначальника ИК-37 Андрей Шварев вернулся на СВО. Осужденный условно освобожден от отбытия наказания, поскольку заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и находится под контролем командования», — приводит «РБК-Пермь» словам адвоката осужденного Вячеслава Попова. В пресс-службе Ленинского райсуда URA.RU подтвердили информацию о нахождении Шварева на СВО.
В декабре 2024 года Шварев был признан Чусовским городским судом виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также суд лишил его звания «подполковник внутренней службы». Шварев не согласился с приговором суда и обжаловал его. В том же году он пытался уехать на спецоперацию, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
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