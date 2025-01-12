12 января 2025
11 января 2025

Бывший замначальника пермской колонии Андрей Шварев обжалует приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего замначальника ИК-37 осудили за взятки
Бывшего замначальника ИК-37 осудили за взятки Фото:

Адвокат экс-руководителя ИК-37 в Чусовом (Пермский край) Андрея Шварева Иван Хозяйкин пытается обжаловать приговор своего клиента. В декабре 2024 года суд отправил бывшего сотрудника ФСИН в колонию строгого режима. Это следует из данных судебной картотеки. 

«В конце прошлого года подана апелляцию на судебное решение. Подробности без комментариев: родные бывшего сотрудника ФСИН против публичного обсуждения истории», — передает Properm.ru со ссылкой на слова Хозяйкина. По данным интернет-портала, осужденный с приговором не согласен. Шварев не признал себя виновным ни во время следствия, ни в суде. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Чусовской городской суд признал Шварева виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также суд лишил его звания «подполковник внутренней службы».

Заявление на Шварева написал заключенный Руслан Алиев. Он обвинил бывшего замначальника колонии в поборах и том, что он заставил Алиева за свой счет сделать кафе на территории ИК-37. Шварев пытался избежать судебного разбирательства и просился на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.

С марта прошлого год в СИЗО находится и начальник ИК-37 Илья Асламов, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. 20 сентября следователи сообщали о завершении расследования дела в отношении бывшего начальника колонии в Чусовом, которого обвили в растрате.

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Адвокат экс-руководителя ИК-37 в Чусовом (Пермский край) Андрея Шварева Иван Хозяйкин пытается обжаловать приговор своего клиента. В декабре 2024 года суд отправил бывшего сотрудника ФСИН в колонию строгого режима. Это следует из данных судебной картотеки.  «В конце прошлого года подана апелляцию на судебное решение. Подробности без комментариев: родные бывшего сотрудника ФСИН против публичного обсуждения истории», — передает Properm.ru со ссылкой на слова Хозяйкина. По данным интернет-портала, осужденный с приговором не согласен. Шварев не признал себя виновным ни во время следствия, ни в суде.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что Чусовской городской суд признал Шварева виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также суд лишил его звания «подполковник внутренней службы». Заявление на Шварева написал заключенный Руслан Алиев. Он обвинил бывшего замначальника колонии в поборах и том, что он заставил Алиева за свой счет сделать кафе на территории ИК-37. Шварев пытался избежать судебного разбирательства и просился на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт. С марта прошлого год в СИЗО находится и начальник ИК-37 Илья Асламов, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. 20 сентября следователи сообщали о завершении расследования дела в отношении бывшего начальника колонии в Чусовом, которого обвили в растрате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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