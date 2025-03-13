Экс-руководителю ИК-37 Асламову отказали во взыскании отпускных с ГУФСИН

Бывшему начальнику ИК-37 (Чусовской округ, Пермский край) Илье Асламову не удалось взыскать с ГУФСИН средства за неиспользованные отпуска. Суд встал на сторону ответчика. Экс-руководители исправительной колонии обвиняют во взяточничестве, указано в материалах дела.
«Илье Асламову отказано во взыскании с ГУФСИН России по Пермскому краю 393,3 тысячи рублей за неиспользованные отпуска (2023-2024 годы). Суд сослался на действующий в уголовно-исполнительной системе порядок, при котором взятым под стражу и уволенным сотрудникам подобная компенсация не выплачивается», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Уже осужденный за взяточничество экс-заместитель Асламова — Андрей Шварев в данный момент оспаривает действия службы по приостановлению пенсионных выплат. Очередное судебное заседание по делу назначено на 19 марта.
Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. В прошлом году его не выпустили из СИЗО под залог.
Шварева признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Его за преступления приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 млн рублей. Он лишен звания «подполковник внутренней службы».
Скандальной колонией №37 уже интересовалась московская проверка. Инсайдеры URA.RU в силовом блоке отмечают, что дело Асламова практически не движется из-за отсутствия доказательств.
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