Вынесен приговор экс-замначальника колонии Андрею Швареву

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В Чусовском городском суде огласили приговор бывшему сотруднику ФСИН
В Чусовском городском суде огласили приговор бывшему сотруднику ФСИН Фото:

Чусовской городской суд отправил бывшего заместителя начальника колонии № 37 Андрея Шварева в колонию строгого режима. Он признан виновным в получении взяток. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции.

«Шварев признан виновным. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также он будет лишен специального звания», — пояснили в суде.

Заявление на Шварева написал заключенный Руслан Алиев. Он обвинил бывшего замначальника колонии в поборах и том, что он заставил Алиева за свой счет сделать кафе на территории ИК-37. Шварев пытался избежать судебного разбирательства и просился на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.

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Чусовской городской суд отправил бывшего заместителя начальника колонии № 37 Андрея Шварева в колонию строгого режима. Он признан виновным в получении взяток. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции. «Шварев признан виновным. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также он будет лишен специального звания», — пояснили в суде. Заявление на Шварева написал заключенный Руслан Алиев. Он обвинил бывшего замначальника колонии в поборах и том, что он заставил Алиева за свой счет сделать кафе на территории ИК-37. Шварев пытался избежать судебного разбирательства и просился на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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