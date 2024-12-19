Вынесен приговор экс-замначальника колонии Андрею Швареву

Чусовской городской суд отправил бывшего заместителя начальника колонии № 37 Андрея Шварева в колонию строгого режима. Он признан виновным в получении взяток. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции.
«Шварев признан виновным. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 5,5 млн рублей. Также он будет лишен специального звания», — пояснили в суде.
Заявление на Шварева написал заключенный Руслан Алиев. Он обвинил бывшего замначальника колонии в поборах и том, что он заставил Алиева за свой счет сделать кафе на территории ИК-37. Шварев пытался избежать судебного разбирательства и просился на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
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