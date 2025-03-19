Киев не соблюдает условия договоренности о частичном прекращении огня, пытаясь атаковать инфраструктурные объекты России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул, что президенты США и РФ хорошо понимают друг друга. Главные заявления Пескова в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
Приостановка ударов по энергообъектам Украины
Песков заявил, что Киев нарушил условия частичного прекращения огня, пытаясь атаковать инфраструктурные объекты России. Он подчеркнул, что Россия соблюдает условия прекращения огня, но Киев не предпринял мер для остановки атак. Песков также отметил, что Россия наблюдает за действиями Украины и надеется на мирное урегулирование.
Что обсуждали Путин и Трамп
Песков отметил, что вопросы экономического сотрудничества и проекта «Северный поток-2» не поднимались. Однако президенты обеих стран видят большой потенциал для реализации крупных двусторонних проектов. Кроме того, Россия донесла до американской стороны существующие нюансы в контексте прекращения огня.
Пресс-секретарь заявил, что тема миротворцев не поднималась в разговоре Трампа и Путина. Кроме того, не обсуждались участие Европы в переговорах, прямое авиасообщение между странами, а также признание Крыма, Севастополя и четырех новых регионов РФ
Отношения России и США
Песков отметил, что Путин и Трамп хорошо понимают друг друга и доверяют друг другу. Он подчеркнул, что обе стороны намерены поэтапно нормализовать отношения. Также было отмечено, что между лидерами существует прямая связь, включая «красную линию» и возможность видеоконференций.
Сколько длился разговор Путина и Трампа
Официальный представитель Кремля отметил, что телефонный разговор президентов США и РФ длился около двух часов. По его словам, в ходе беседы работали переводчики.
Переговоры России и США в Саудовской Аравии
В ближайшие два дня будут проводиться дополнительные согласования точных дат и составов участников предстоящих переговоров РФ и США, сообщил Песков. Информация станет доступной после завершения всех согласований.
Прекращение военной помощи Киеву
Песков заявил, что тема прекращения иностранной военной помощи Киеву является важной и чувствительной. Она обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, но детали не будут раскрываться публично.
График Путина
Путин находится в Кремле, проводит закрытые встречи. Так, президент России выступил на коллегии Генпрокуратуры и провел встречу с генпрокурором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.