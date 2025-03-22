«Федулев — монстр, Контеев — Белоснежка»: экс-соратник Ройзмана* выдал откровения о 90-х

Андрей Кабанов обвинил Павла Федулева в убийстве близкого друга

23 марта 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Андрей Кабанов планирует выпустить еще несколько книг Фото: Илья Московец © URA.RU Андрей Кабанов — сооснователь фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) — заявил, что известный уральский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, в девяностые расправился с его близким другом. Об этом он рассказал в своей книге «Криминальный Екатеринбург», вышедшей на днях. URA.RU приводит несколько выдержек из произведения. «Федулев по сравнению с [Виктором] Контеевым (вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах — прим. ред.) — просто монстр. Он у меня друга близкого убил. Контеев по сравнению с Федулевым — Белоснежка», — пишет Кабанов. Новость по теме «Нас просто засыпали наркотой»: фрагменты книги экс-соратника Ройзмана* о Екатеринбурге 90-х Он рассказал и о первом убийстве Федулева. Это, по словам Кабанова, произошло в девяностые: «Они собирались в ресторане „Восток“ на Пехотинцев. Сидели-сидели, и вот этот, я уже забыл, как его звали, который был другом Д., что-то там начал. У них кипиш. И он взял и Федулеву просто так залепил пощечину. Тот дал десять тысяч долларов и его в подъезде убили через день. Застрелили». Вспомнил Кабанов и про проблемы бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина, который сейчас в судах отвоевывает миллиардные активы. «Малик звонит и говорит: «Приедь, Андрюха». Мы приехали, он говорит: «Слышь, я воспитал двух ********** [нехороших людей]: Соснин и Федулев. Я научил их работать, а они мне сейчас просто вставляют. Я, где покупал за рубль, сейчас приходится за двадцать, и они там участвуют», — пересказал Кабанов. Федулев в 1990-е контролировал несколько крупных предприятий и владел медиа, избирался в региональный парламент. Первый срок он получил в 2007-м за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003-м. А в 2011-м суд назначил ему 20 лет колонии за организацию семи убийств, формирование ОПГ, мошенничество, захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В 1995-м по заказу Федулева на глазах жены и годовалой дочери расстреляли бизнесмена Андрея Якушева, в 1996-м — Андрея Соснина, охранника Федулева и его близкого соратника. При участии Федулева после захвата «Оборонснабсбыта» был убит Сергей Истомин, которого Федулев назначил директором рынка, а в 2006 году — юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева. Имеет в виду Кабанов кого-то из них или другого человека, неясно. В 2024-м Федулев вышел на свободу. Контеев был задержан в 2012-м за подстрекательство к убийству, взятки и отмывание нелегальных доходов в борьбе за скандально известную базу №4. По совокупности приговоров ему назначили 21 год лишения свободы. В прошлом году наказание сократили на год. Уголовное преследование Гайсина началось в 2023-м. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и отправили под домашний арест, а его заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» национализировали. В прошлом году у Малика начались серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит курс лечения и продолжает бороться за свои активы. Новость по теме «Уважали Дед Хасан и Япончик»: свердловского вора в законе прочат в «смотрящие по России» Отдельно Кабанов поделился о связях с ныне покойными ворами в законе Дедом Хасаном (Асланом Усояном) и его племяннике Тимуре Свердловском (Тимури Мирзоеве). Кабанов очень хорошо общался с ними. «Хасан еще в 14 лет себя вором объявил. Собрал воров и сказал: „Я вор“. И все были не против. <…> Тимур был мне близкий. Он со мной до последнего дня отношения не рвал… Он жил на ЖБИ. Как-то мы у него только-только ******, а были тогда: я, Саня Хорек-покойник (вор в законе Александр Хорьков — прим. ред.) и Тимур. Мы уехали к Сашке и звонок. Это 89-й год. Слышу, а это Тимур. Он попросил приехать. Мы приезжаем, Катя ревет, а он лежит весь белый-белый. Он говорит: „Дюша, я ****** с вами и лежу…“ <…> Умер он — буквально перед смертью покрестился. Интересная штука, он меня всегда осаживал… Он ведь езид!» В книге «Криминальный Екатеринбург» Кабанов в целом рассказывает о жизни в 90-е, бандитах, силовиках и борьбе с наркотиками. 27 марта в столице Урала состоится большая презентация, затем — в Москве и Санкт-Петербурге. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Кабанов — сооснователь фонда «Город без наркотиков» и экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) — заявил, что известный уральский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, в девяностые расправился с его близким другом. Об этом он рассказал в своей книге «Криминальный Екатеринбург», вышедшей на днях. URA.RU приводит несколько выдержек из произведения. «Федулев по сравнению с [Виктором] Контеевым (вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах — прим. ред.) — просто монстр. Он у меня друга близкого убил. Контеев по сравнению с Федулевым — Белоснежка», — пишет Кабанов. Он рассказал и о первом убийстве Федулева. Это, по словам Кабанова, произошло в девяностые: «Они собирались в ресторане „Восток“ на Пехотинцев. Сидели-сидели, и вот этот, я уже забыл, как его звали, который был другом Д., что-то там начал. У них кипиш. И он взял и Федулеву просто так залепил пощечину. Тот дал десять тысяч долларов и его в подъезде убили через день. Застрелили». Вспомнил Кабанов и про проблемы бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина, который сейчас в судах отвоевывает миллиардные активы. «Малик звонит и говорит: «Приедь, Андрюха». Мы приехали, он говорит: «Слышь, я воспитал двух ********** [нехороших людей]: Соснин и Федулев. Я научил их работать, а они мне сейчас просто вставляют. Я, где покупал за рубль, сейчас приходится за двадцать, и они там участвуют», — пересказал Кабанов. Федулев в 1990-е контролировал несколько крупных предприятий и владел медиа, избирался в региональный парламент. Первый срок он получил в 2007-м за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003-м. А в 2011-м суд назначил ему 20 лет колонии за организацию семи убийств, формирование ОПГ, мошенничество, захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В 1995-м по заказу Федулева на глазах жены и годовалой дочери расстреляли бизнесмена Андрея Якушева, в 1996-м — Андрея Соснина, охранника Федулева и его близкого соратника. При участии Федулева после захвата «Оборонснабсбыта» был убит Сергей Истомин, которого Федулев назначил директором рынка, а в 2006 году — юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева. Имеет в виду Кабанов кого-то из них или другого человека, неясно. В 2024-м Федулев вышел на свободу. Контеев был задержан в 2012-м за подстрекательство к убийству, взятки и отмывание нелегальных доходов в борьбе за скандально известную базу №4. По совокупности приговоров ему назначили 21 год лишения свободы. В прошлом году наказание сократили на год. Уголовное преследование Гайсина началось в 2023-м. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и отправили под домашний арест, а его заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» национализировали. В прошлом году у Малика начались серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит курс лечения и продолжает бороться за свои активы. Отдельно Кабанов поделился о связях с ныне покойными ворами в законе Дедом Хасаном (Асланом Усояном) и его племяннике Тимуре Свердловском (Тимури Мирзоеве). Кабанов очень хорошо общался с ними. «Хасан еще в 14 лет себя вором объявил. Собрал воров и сказал: „Я вор“. И все были не против. <…> Тимур был мне близкий. Он со мной до последнего дня отношения не рвал… Он жил на ЖБИ. Как-то мы у него только-только ******, а были тогда: я, Саня Хорек-покойник (вор в законе Александр Хорьков — прим. ред.) и Тимур. Мы уехали к Сашке и звонок. Это 89-й год. Слышу, а это Тимур. Он попросил приехать. Мы приезжаем, Катя ревет, а он лежит весь белый-белый. Он говорит: „Дюша, я ****** с вами и лежу…“ <…> Умер он — буквально перед смертью покрестился. Интересная штука, он меня всегда осаживал… Он ведь езид!» В книге «Криминальный Екатеринбург» Кабанов в целом рассказывает о жизни в 90-е, бандитах, силовиках и борьбе с наркотиками. 27 марта в столице Урала состоится большая презентация, затем — в Москве и Санкт-Петербурге. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.