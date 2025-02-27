«Уважали Дед Хасан и Япончик»: свердловского вора в законе прочат в «смотрящие по России»

Свердловского вора в законе Пичугу прочат в лидеры преступного мира России

27 февраля 2025 в 13:17 Размер текста - 17 +

Юрий Пичугин отбывает пожизненное и якобы может руководить преступным миром из-за решетки Фото: Илья Московец © URA.RU Место лидера российского преступного мира может занять уроженец Свердловской области, влиятельный вор в законе Юрий Пичугин (прозвище Пичуга). Сейчас он отбывает пожизненный срок. Если Пичуга станет «смотрящим по России», это будет прецедент за последние 25 лет, сообщил URA.RU осведомленный источник. И объяснил, почему. «У Шакро Молодого (Захарий Калашов, которого ныне считают лидером российского криминалитета — сейчас и далее прим.URA.RU) проблемы со здоровьем. Поэтому идут неформальные смотрины на предмет, кто может занять его место. Первый и главный кандидат — Пичуга. Ему в свое время очень доверял Дед Хасан (вор в законе Аслан Усоян), уважал Япончик (криминальный авторитет Вячеслав Иваньков). В былые годы он курировал общак, отвечал за поступление денег с Украины», — рассказал собеседник агентства. Пожизненный срок, по его мнению, не может помешать Пичугину занять главную роль в преступной иерархии. В таком случае у него появится доверенное лицо на воле. «Если Пичуга станет главным вором в законе, это станет прецедентом в России. За последние 25 лет в этой роли не было ни одного лица славянской национальности», — добавил источник. Юрию Пичугину 59 лет, он родился в Тавдинском районе Свердловской области, но вырос в Коми. Первый срок получил в 18 лет. В 1990-м Пичугин был коронован и назначен смотрящим по Коми. Был неоднократно судим за кражи, грабежи, хулиганство. В 2023 году Верховный суд Коми признал Пичугина виновным в создании преступной организации, вооруженной банды и руководстве ими. Следователям удалось доказать пять убийств предпринимателей и участников конкурирующих ОПГ, а также другие тяжкие преступления. Пичугин получил пожизненный срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Место лидера российского преступного мира может занять уроженец Свердловской области, влиятельный вор в законе Юрий Пичугин (прозвище Пичуга). Сейчас он отбывает пожизненный срок. Если Пичуга станет «смотрящим по России», это будет прецедент за последние 25 лет, сообщил URA.RU осведомленный источник. И объяснил, почему. «У Шакро Молодого (Захарий Калашов, которого ныне считают лидером российского криминалитета — сейчас и далее прим.URA.RU) проблемы со здоровьем. Поэтому идут неформальные смотрины на предмет, кто может занять его место. Первый и главный кандидат — Пичуга. Ему в свое время очень доверял Дед Хасан (вор в законе Аслан Усоян), уважал Япончик (криминальный авторитет Вячеслав Иваньков). В былые годы он курировал общак, отвечал за поступление денег с Украины», — рассказал собеседник агентства. Пожизненный срок, по его мнению, не может помешать Пичугину занять главную роль в преступной иерархии. В таком случае у него появится доверенное лицо на воле. «Если Пичуга станет главным вором в законе, это станет прецедентом в России. За последние 25 лет в этой роли не было ни одного лица славянской национальности», — добавил источник. Юрию Пичугину 59 лет, он родился в Тавдинском районе Свердловской области, но вырос в Коми. Первый срок получил в 18 лет. В 1990-м Пичугин был коронован и назначен смотрящим по Коми. Был неоднократно судим за кражи, грабежи, хулиганство. В 2023 году Верховный суд Коми признал Пичугина виновным в создании преступной организации, вооруженной банды и руководстве ими. Следователям удалось доказать пять убийств предпринимателей и участников конкурирующих ОПГ, а также другие тяжкие преступления. Пичугин получил пожизненный срок.