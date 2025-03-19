Зеленский выдвинул новые условия после приказа Путина о частичном прекращении огня

Лидер Украины Владимир Зеленский после соглашения президента РФ Владимира Путина на частичное прекращения огня по энергообъектам выдвинул новые условия. Он потребовал от США усилить контроль за выполнением этих договоренностей.
«Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно... Очень хочется, чтобы действительно был контроль... Главным субъектом этого контроля должны быть США», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины.
Украинский лидер также подчеркнул, что если будет достигнута такая договоренность с США, то будет составлен список гражданских, энерго- и инфраструктурных объектов. Он отметил, что этот список будет подготовлен и передан партнерам. Кроме того, он добавил, что если русские не будут атаковать украинские объекты, то Украина тоже не будет наносить удары по их объектам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и поручил российским военным реализовать это решение. Зеленский также выразил поддержку отказу от атак на энергетику.
В ночь на 19 марта, вскоре после переговоров президентов РФ и США, Киев атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в станице Кавказская Краснодарского края, связанный с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Объект обеспечивал перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании, передает RT.
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