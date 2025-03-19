Bloomberg назвал итоги разговора Путина и Трампа победой российского президента

Bloomberg: по результатам разговора Путина и Трампа, победил президент РФ
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Журналист Bloomberg оценил итоги разговора лидеров РФ и США как победу Путина
Журналист Bloomberg оценил итоги разговора лидеров РФ и США как победу Путина Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно оценить как победу российского лидера. Такое мнение выразил журналист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

«Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина», — говорится в статье Bloomberg. По мнению автора, Россия предложила условия, которые могут показаться американскому президенту и его команде небольшой ценой за окончание кровопролития.

Телефонный разговор лидеров двух сверхдержав состоялся 18 марта. Он длился 2,5 часа. Лидеры двух сверхдержав затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились о прекращении атак на энергообъекты на 30 дней. В том числе, Путин и Трамп обсудили тему прекращения военной помощи Киеву со стороны США. 

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Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно оценить как победу российского лидера. Такое мнение выразил журналист агентства Bloomberg Марк Чемпион. «Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина», — говорится в статье Bloomberg. По мнению автора, Россия предложила условия, которые могут показаться американскому президенту и его команде небольшой ценой за окончание кровопролития. Телефонный разговор лидеров двух сверхдержав состоялся 18 марта. Он длился 2,5 часа. Лидеры двух сверхдержав затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились о прекращении атак на энергообъекты на 30 дней. В том числе, Путин и Трамп обсудили тему прекращения военной помощи Киеву со стороны США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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