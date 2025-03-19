Снежный вал свисает с крыши по улице Северной в Ноябрьске (ЯНАО). Местные жители просят в соцсетях найти для управляющей компании машину с вышкой.
«Помогите, пожалуйста, управляющей компании „Восток“ найти машину с вышкой, чтобы они смогли выполнить свою работу на улице Северной, 8 по очистке снега с крыши. Пока не произошел несчастный случай», — сообщили в telegram-канале NSK.
Корреспондент URA.RU сделал запрос в администрацию Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на крышах между домами по улицам Дзержинского и Шевченко в Ноябрьске (ЯНАО) нависли снежные валы, готовые обрушиться прохожим на голову. В администрации подписчикам групп рассказали, что проверкой по улице Дзержинского, 31А уже занялись, а снег на крыше по Шевченко, 125 должна убрать управляющая компания ООО «Витязь».
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